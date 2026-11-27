Il frame di Herrera con i guanti (Sky Sport)

I due sono compagni nella nazionale della Macedonia del Nord: al 57′ della partita il terzino della squadra bosniaca si è avvicinato al jolly nerazzurro che si stava scaldando, chiedendogli i guanti. Restituiti dopo cinque minuti

Non capita di frequente di vedere un giocatore di una squadra indossare durante la partita un indumento appartenente ad un avversario. In Borac-Atalanta invece è successo anche questo. I più attenti lo avranno notato: intorno all’ora di gioco, il terzino sinistro del club bosniaco, Sebastian Herrera, stava indossando i guanti dell’Atalanta.

Era da poco passato il 57′ quando il trentunenne di origini colombiane si è avvicinato a Eljif Elmas, che stava effettuando riscaldamento a bordocampo. I due sono compagni nella nazionale della Macedonia del Nord.

Il freddo e la pioggia battente hanno portato Herrera a chiedere brevemente in prestito i guanti per ripararsi dal freddo. Li ha tenuti giusto cinque minuti prima di toglierseli e restituirli all’amico che ha continuato la fase di preparazione all’ingresso in campo, avvenuto al 78′.