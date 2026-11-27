Un giocatore del Borac… Con i guanti dell’Atalanta: il “prestito” di Elmas all’avversario Herrera
I due sono compagni nella nazionale della Macedonia del Nord: al 57′ della partita il terzino della squadra bosniaca si è avvicinato al jolly nerazzurro che si stava scaldando, chiedendogli i guanti. Restituiti dopo cinque minuti
Non capita di frequente di vedere un giocatore di una squadra indossare durante la partita un indumento appartenente ad un avversario. In Borac-Atalanta invece è successo anche questo. I più attenti lo avranno notato: intorno all’ora di gioco, il terzino sinistro del club bosniaco, Sebastian Herrera, stava indossando i guanti dell’Atalanta.
Era da poco passato il 57′ quando il trentunenne di origini colombiane si è avvicinato a Eljif Elmas, che stava effettuando riscaldamento a bordocampo. I due sono compagni nella nazionale della Macedonia del Nord.
Il freddo e la pioggia battente hanno portato Herrera a chiedere brevemente in prestito i guanti per ripararsi dal freddo. Li ha tenuti giusto cinque minuti prima di toglierseli e restituirli all’amico che ha continuato la fase di preparazione all’ingresso in campo, avvenuto al 78′.
Ironicamente, si potrebbe dire che il giocatore del Borac ha restituito il favore. Come? Facendosi espellere sul 2-1 per un fallo inutilmente duro su Zalewski e lasciando i suoi in nove, propiziando la rimonta nerazzurra completata da Zappacosta nel recupero.