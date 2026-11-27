Follia al termine di Borac-Atalanta, un uomo colpisce l’arbitro mentre rientra nel tunnel
Secondo i media locali, si tratterebbe del padre del presidente della federazione bosniaca. Anche Sarri finisce in mezzo alla bagarre
Mentre Sead Kolasinac firmava autografi e scattava foto con alcuni bambini in tribuna, alla fine di Borac-Atalanta a ridosso del tunnel degli spogliatoi le scene erano decisamente meno positive: un uomo ha infatti colpito l’arbitro belga Nathan Verboomen mentre lasciava il campo.
Il video diffuso dal portale Klixba riprende chiaramente il momento in cui un signore arriva dal nulla, va a cercare il direttore di gara e gli tira uno schiaffo sulla schiena da dietro, evidentemente in segno di contestazione per le espulsioni (ineccepibili) che hanno condizionato la partita nel finale consentendo la rimonta della Dea da 2-0 a 2-3.
Tra le varie persone presenti in quel momento si vede anche Maurizio Sarri, che senza volerlo si ritrova a finire in mezzo alla vicenda e viene cercato dall’uomo, allontanato intanto da addetti alla sicurezza che hanno subito evitato l’escalation.
Secondo i media locali, l’uomo non sarebbe tra l’altro un “signor nessuno”, bensì Spasan Zeljkovic, padre di Vico, presidente della federazione calcistica della Bosnia ed Erzegovina, che spesso si trova a bordocampo a Banja Luka durante le partite del Borac.