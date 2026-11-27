Quello dei volontari è un aiuto concreto, fatto di ascolto, attenzione e disponibilità, che contribuisce a rendere più serena l’esperienza di chi si trova in ospedale

In Humanitas Gavazzeni e Castelli è attiva dal 2006 una squadra di volontari che affianca il personale sanitario e contribuisce all’accoglienza e all’assistenza di pazienti e familiari durante il loro percorso in ospedale. Un’attività coordinata da Fondazione Insieme con Humanitas, che oggi lancia un nuovo appello per coinvolgere persone disponibili a dedicare parte del proprio tempo agli altri.

I volontari sono impegnati in diverse attività: dall’accoglienza e dall’orientamento dei pazienti nelle aree di accesso, al supporto nelle degenze e in Pronto Soccorso, fino all’accoglienza dei familiari in Terapia Intensiva. Un aiuto concreto, fatto di ascolto, attenzione e disponibilità, che contribuisce a rendere più serena l’esperienza di chi si trova in ospedale.

Anche poche ore alla settimana possono fare la differenza

“Abbiamo sempre bisogno di nuove persone: il ricambio dei volontari è fisiologico e negli ultimi anni è diventato più difficile trovare candidati. Cerchiamo persone sensibili, disponibili e con voglia di mettersi in gioco, consapevoli che anche poche ore alla settimana possono fare la differenza”, spiega Maria Bellati, Segretario Generale di Fondazione Insieme con Humanitas e coordinatrice del gruppo di Bergamo.

Per diventare volontari non sono richieste competenze specifiche: sono fondamentali la predisposizione alla relazione con gli altri e la disponibilità a seguire un percorso di preparazione. La Fondazione accompagna infatti i nuovi candidati attraverso colloqui conoscitivi, un corso di formazione e un periodo di affiancamento sul campo, prima dell’inserimento nelle attività.

Un’esperienza che arricchisce giorno dopo giorno

Essere volontari significa entrare in contatto con persone che stanno attraversando momenti di fragilità, offrendo loro un aiuto concreto, una parola di conforto o semplicemente la propria presenza. Un’esperienza che permette di contribuire alla qualità dell’accoglienza in ospedale e che, allo stesso tempo, può rappresentare un’importante occasione di crescita personale.

Come diventare volontario?

Per candidarsi è necessario aver compiuto 18 anni, sostenere un colloquio attitudinale, frequentare un corso di formazione e avere una disponibilità di 4 ore alla settimana.

Chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni o a fissare un colloquio, può fare riferimento al numero telefonico 02 82242305 o scrivere all’indirizzo: insiemeconhumanitas@gavazzeni.it.