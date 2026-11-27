Un taxi in coda in via Paleocapa

Bergamo. Trenta minuti dall’ospedale alla stazione, oltre quarantacinque contando il tragitto per raggiungere la cliente. Lei, che doveva prendere un treno, l’ha perso. È l’episodio che Massimiliano Manzoni, presidente del Consorzio Tassisti Artigiani Bergamaschi, porta come esempio di quello che i tassisti vivono da quando le corsie riservate all’e-Brt sono off limits per i taxi.

Da qui nasce il ricorso al Tar della Lombardia, sezione di Brescia, contro il Comune e altri soggetti, con cui il Consorzio contesta l’esclusione dei taxi dalle corsie preferenziali della nuova linea di autobus elettrici. Giovedì 19 novembre la giunta Carnevali ha deliberato all’unanimità di costituirsi in giudizio, affidando la difesa dell’ente all’avvocatura comunale.

Il ricorso, notificato a Palazzo Frizzoni il 28 ottobre, chiede l’annullamento dell’ordinanza del 30 luglio nella parte in cui esclude il servizio taxi dalle corsie riservate all’e-Brt, istituite lungo 27 vie della città. Nel mirino del Consorzio ci sono anche alcuni provvedimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’interpretazione che ne ha dato l’amministrazione. “Da parte nostra è stato un atto dovuto per tutelare sì la categoria, ma anche l’utenza, che ne sta gravemente subendo le conseguenze”, spiega Manzoni.

A sostegno della sua tesi, i tassisti hanno provato a quantificare le ricadute della nuova viabilità, confrontando i tempi di percorrenza con quelli di settembre e ottobre 2025. “Nella zona interessata, tra via dei Caniana e la stazione, abbiamo riscontrato un aumento medio indicativo di oltre il 150% dei tempi di percorrenza nelle ore più critiche per il traffico – riferisce Manzoni -. È troppo, soprattutto considerando che stavamo lavorando con il Comune per accorciare i tempi di attesa di un taxi. I clienti subiscono un danno sia in termini di tempo sia economici”.

Sul piano giuridico, i motivi del ricorso sono la presunta irragionevolezza del provvedimento, la carenza di istruttoria e di motivazione, la disparità di trattamento e l’erronea interpretazione delle prescrizioni ministeriali. L’esclusione dei taxi, sostiene inoltre il Consorzio, contrasterebbe con il Piano urbano del traffico (Put) e con il Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums). Tra le contestazioni c’è anche la contraddittorietà dell’ordinanza rispetto alle deroghe previste per altri servizi di trasporto pubblico. Dal 2 novembre, del resto, alcuni tratti delle corsie in centro sono stati aperti anche agli altri autobus del trasporto pubblico locale.

Il ricorso, assicurano i tassisti, non vuole essere uno strappo con Palazzo Frizzoni. “L’utenza è al centro del lavoro che abbiamo portato avanti negli ultimi anni – prosegue Manzoni -. Ci siamo impegnati molto e poi ci siamo trovati di fronte a un progetto di questo genere: non vogliamo picchiare i pugni sul tavolo, ma attraverso il dialogo c’è bisogno di trovare una soluzione”.