Bergamo. La Lombardia è la regione italiana con il maggior numero di cantieri pubblici a rischio stop per il mancato pagamento dei ristori legati al caro materiali. Sono 1.509 gli interventi che attendono le compensazioni per l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia, pari a circa il 12% dei quasi 13mila cantieri censiti a livello nazionale. Una situazione che preoccupa anche il settore delle costruzioni bergamasco, con il presidente di Ance Bergamo, Renato Guatterini, che chiede al Governo di trovare le risorse necessarie per saldare gli arretrati e garantire la prosecuzione dei lavori.

I dati emergono da un’analisi del Centro Studi di Ance, elaborata sulla base delle informazioni della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (Cnce) attraverso la piattaforma EdilConnect. Il monitoraggio prende in considerazione gli appalti relativi a gare precedenti al 30 giugno 2023, con cantieri ancora attivi al 30 novembre 2025. Dopo la Lombardia, le regioni con il maggior numero di interventi esposti al rischio di uno stop sono il Lazio, con 1.060 cantieri, e la Campania, con 1.052. Guardando alla distribuzione territoriale, il Nord Italia concentra 5.154 interventi (il 40% del totale), il Centro 2.872 (22%) e il Sud e le Isole 4.873 (38%).

A rendere ancora più delicato il quadro è l’entità delle risorse necessarie per compensare gli aumenti dei costi. Secondo le stime di Ance, il conto complessivo del caro materiali per il biennio 2025-2026 ammonta a circa 3,6 miliardi di euro. Di questi, 1,8 miliardi riguardano lavorazioni già eseguite nel 2025, per le quali le imprese attendono ancora i ristori. A questa cifra si aggiunge un importo analogo previsto per il 2026. Le risorse aggiuntive annunciate nelle scorse settimane dal ministro delle Infrastrutture rappresentano un primo passo, ma non sarebbero sufficienti a coprire l’intero fabbisogno.

“Si tratta di pagamenti relativi al 2025 di cui le imprese hanno assoluto bisogno per garantire la prosecuzione dei lavori e non compromettere il loro equilibrio finanziario”, sottolinea Guatterini, che nel corso dell’anno ha più volte richiamato l’attenzione sulle conseguenze dell’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia sulla sostenibilità economica degli appalti. Il problema non riguarda soltanto la tenuta finanziaria delle imprese, ma anche la realizzazione di opere pubbliche importanti per le comunità. Dei 1.509 cantieri lombardi in attesa dei ristori, 693 (il 45,9%) fanno capo agli enti locali, tra Comuni, Province e Regione. Si tratta di interventi che spaziano dall’edilizia scolastica alla viabilità, passando per la difesa del territorio, la rigenerazione urbana e il recupero del patrimonio culturale.

Altri 325 cantieri (il 21,5%) sono di competenza delle società municipalizzate, comprese quelle che gestiscono le reti idriche ed energetiche. Sono invece 279 (il 18,5%) gli interventi riconducibili a enti pubblici non economici, come aziende sanitarie, Aler e università. Seguono le società a partecipazione pubblica, tra cui Anas e Rfi, con 124 cantieri (l’8,2%). I restanti 88 (il 5,8%) fanno capo ad altre stazioni appaltanti. Una criticità che si ritrova anche a livello nazionale: 7.566 cantieri, pari al 59% del totale, sono infatti di competenza degli enti locali. “Non possiamo permetterci un rallentamento dopo i grandi sforzi che imprese e pubblica amministrazione hanno fatto per mettere a terra il Pnrr”, aggiunge Guatterini.