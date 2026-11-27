La sindaca è intervenuta a Verona nel panel moderato da Enrico Mentana. Sessanta progetti per 416 milioni di euro, tra rigenerazione urbana, scuole, housing sociale e mobilità: “Servono risorse per garantire continuità agli investimenti e ai nuovi servizi”

Verona. “Il Pnrr è stato per Bergamo una leva di riscatto e di crescita. Non disperdiamo i risultati raggiunti”. È il messaggio lanciato dalla sindaca Elena Carnevali alla 43ª Assemblea annuale dell’Anci, in corso a Verona. Venerdì 27 novembre la prima cittadina è intervenuta nel panel “Le leve per la crescita. Coesione, competitività e modernizzazione istituzionale oltre la stagione del Pnrr”, moderato dal giornalista Enrico Mentana, portando l’esperienza di Bergamo e sottolineando la necessità di dare continuità agli investimenti anche dopo la conclusione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Un intervento che ha preso le mosse proprio dall’esperienza della città durante la pandemia e dal percorso di ripartenza successivo. “Il Covid è stata un’esperienza che ci ha segnato profondamente. Abbiamo ancora sulla pelle il negazionismo di chi non ha riconosciuto quello che è accaduto, quando Bergamo è diventata un simbolo morale, portando all’attenzione dell’Europa ciò che stava succedendo nella nostra città e nel nostro Paese – ricorda Carnevali -. Le risorse europee hanno rappresentato per noi una leva di riscatto e un’opportunità di crescita”.

La stagione del Pnrr ha portato a Bergamo 60 progetti per un investimento complessivo di circa 416 milioni di euro, di cui 254 milioni finanziati attraverso risorse europee. A questi si sono aggiunti fondi nazionali, regionali e comunali, oltre a investimenti privati, anche grazie alla collaborazione con altri enti e fondazioni. Un insieme di interventi che, secondo la sindaca, ha permesso di affrontare alcune delle principali sfide della città, a partire dalla connettività. Non soltanto quella digitale, ma anche quella fisica tra i territori, attraverso il potenziamento del trasporto pubblico e dei collegamenti con i luoghi della conoscenza e dell’innovazione, in particolare l’Università e il Kilometro Rosso. Una necessità legata anche al ruolo sovracomunale di Bergamo: una città di 122mila abitanti che ogni giorno registra circa 50mila ingressi e offre servizi a un bacino di riferimento di circa 350mila persone.

Tra le priorità indicate da Carnevali anche il tema dell’abitare. La sindaca ha ricordato gli investimenti realizzati insieme ad Aler per oltre 60 alloggi destinati all’housing sociale, con l’obiettivo di dare risposte a quella fascia di popolazione che, pur non rientrando nei criteri dell’edilizia residenziale pubblica, incontra difficoltà nell’accesso al mercato privato. Ampio spazio anche a educazione e formazione, temi sui quali Carnevali interviene anche nel suo ruolo di delegata nazionale Anci all’Istruzione, alle Politiche educative e all’Edilizia scolastica: “Non può esserci competitività delle imprese se non siamo in grado di attrarre talenti, competenze e conoscenza. Dobbiamo creare le condizioni perché le persone possano esprimere pienamente le proprie potenzialità e scegliere di rimanere nei nostri territori”.

L'intervento di Carnevali all'assemblea Anci