Venerdì mattina|
Carica in auto una pianta da esterno e se ne va: l’incredibile furto fuori da un ristorante di Bolgare
L’uomo è arrivato prima delle 8 di mattina, ha preso il vaso ed è subito ripartito. Le immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso
Bolgare. “Vorremmo ringraziare chi ha prelevato una pianta con vaso dal nostro esterno: dire ‘rubato’ pare brutto”. Tra l’incredulità e la perplessità di fronte alle immagini riprese dalle telecamere, il ristorante Farina00 di via Facchinetti ha denunciato attraverso i propri profili social quanto accaduto nella mattinata di venerdì 27 novembre.
Poco prima delle otto, un’utilitaria bianca si è fermata di fronte al locale: un uomo arrivato sul posto insieme ad un complice alla guida è sceso dal sedile del passeggero, ha caricato in auto un vaso da esterno con un pinetto, è risalito sul veicolo ed è subito ripartito. Il tutto nel giro di venti secondi.
Le immagini sono state riprese dalle telecamere a circuito chiuso del ristorante. I titolari hanno già segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. “Se chi per errore l’ha asportata la riporta, evitiamo di proseguire con la denuncia”, si specifica nel post del Farina00. “Siamo in possesso della targa dell’auto […] Vi aspettiamo e speriamo di addobbare anche il pinetto”.