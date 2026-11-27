L’uomo è arrivato prima delle 8 di mattina, ha preso il vaso ed è subito ripartito. Le immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso

Bolgare. “Vorremmo ringraziare chi ha prelevato una pianta con vaso dal nostro esterno: dire ‘rubato’ pare brutto”. Tra l’incredulità e la perplessità di fronte alle immagini riprese dalle telecamere, il ristorante Farina00 di via Facchinetti ha denunciato attraverso i propri profili social quanto accaduto nella mattinata di venerdì 27 novembre.

Poco prima delle otto, un’utilitaria bianca si è fermata di fronte al locale: un uomo arrivato sul posto insieme ad un complice alla guida è sceso dal sedile del passeggero, ha caricato in auto un vaso da esterno con un pinetto, è risalito sul veicolo ed è subito ripartito. Il tutto nel giro di venti secondi.