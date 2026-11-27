Caravaggio. Si parte dal rilancio dell’ex area Invernizzi, già stabilimento Galbani, con un nuovo parcheggio pubblico da 124 posti auto e quattro posti moto. È l’intervento più consistente del progetto “Commercio e Cultura a Caravaggio “, candidato al bando regionale “Sviluppo dei Distretti del Commercio 2026” e finanziato come progetto di eccellenza. Il piano prevede investimenti per complessivi 1 milione e 547mila euro, di cui 520mila euro ottenuti a fondo perduto da Regione Lombardia.

Il parcheggio rappresenta la voce principale del programma, con un investimento di 1 milione e 135mila euro su una superficie di circa 8.300 metri quadrati. L’obiettivo è rispondere alla carenza strutturale di posteggi che interessa il centro storico, ma anche mettere a disposizione uno spazio polifunzionale. I percorsi pedonali interni saranno infatti realizzati a raso, così da consentire la riconversione dell’area pavimentata in occasione di mercati rionali, con una capienza fino a 50 banchi, ed eventi pubblici.

L’intervento comprende anche la messa in sicurezza e la riasfaltatura di via Vecchia, che diventerà a senso unico verso via Spartaco. Sono state inoltre avviate intese preliminari con la proprietà per l’acquisizione gratuita, nell’ambito della trasformazione urbanistica del complesso industriale dismesso, delle aree necessarie a realizzare un collegamento stradale tra viale Europa Unita e il nuovo parcheggio. Previsto anche un collegamento ciclopedonale protetto tra la pista di viale Europa Unita e il centro storico.

Il progetto non si limita, però, alla realizzazione dei nuovi posti auto, ma punta a sostenere direttamente le attività economiche del territorio. È previsto un bando da 100mila euro per le imprese del Distretto, attraverso il quale saranno concessi contributi a fondo perduto per interventi di riqualificazione e innovazione. Potranno partecipare micro, piccole e medie imprese che operano nella vendita al dettaglio, nella somministrazione di alimenti e bevande, nei servizi alla persona e nel commercio su area pubblica.

I contributi copriranno il 50% delle spese ammissibili, al netto dell’Iva, e potranno finanziare l’ammodernamento dei locali, l’acquisto di impianti, attrezzature e arredi, gli investimenti in tecnologie digitali, l’innovazione e la sostenibilità energetica. Le risorse saranno ripartite tra tre linee: una dedicata al commercio su area pubblica, una agli spazi commerciali sfitti e una alle altre imprese del Distretto. Il bando sarà predisposto e gestito dal Comune in collaborazione con Confcommercio Bergamo e Confesercenti Bergamo, che garantiranno anche assistenza agli operatori nella presentazione delle domande e nella rendicontazione.

Una parte degli investimenti riguarderà direttamente il centro storico. Sono stati stanziati 48.300 euro per nuovi elementi di arredo urbano, con particolare attenzione a piazza Garibaldi e piazza Santi Fermo e Rustico, per migliorare la fruibilità degli spazi durante eventi culturali e manifestazioni. Altri 32.402 euro serviranno per l’acquisto e l’installazione di quattro display a Led nelle principali piazze cittadine. Gli schermi, ad alta luminosità e gestibili da remoto, saranno utilizzati per comunicare il calendario delle iniziative e promuovere le attività commerciali di vicinato.

Nel programma figurano anche 26mila euro per l’acquisto di strutture e strumenti destinati a eventi e manifestazioni e 80mila euro per la realizzazione di un calendario pluriennale di iniziative culturali e commerciali.

Tra queste rientra “Terre dei Galliari”, una rassegna interdistrettuale organizzata insieme a Treviglio per valorizzare il patrimonio storico e artistico delle due città. Il percorso si concentra sulla famiglia Galliari, scenografi e pittori attivi tra i due centri, e prosegue le iniziative già realizzate con la mostra “Immaginare l’opera. I Fratelli Galliari da Treviglio alla Scala”, tra ottobre e dicembre 2025, e l’itinerario diffuso “Sulle tracce dei Galliari”, nell’ambito delle Giornate Fai di Primavera del marzo 2026. Per la rassegna sono previsti 3mila euro.

Il piano comprende inoltre 38.800 euro per servizi comuni dedicati alla sicurezza di cittadini e operatori, 36mila euro per il manager del Distretto, 15.982 euro per la governance e la gestione del Distretto e del bando per le imprese. Altri fondi saranno destinati alla formazione e all’informazione per le attività economiche e la cittadinanza, all’analisi dei flussi di frequentatori e alla gestione complessiva del progetto.

Soddisfatto il sindaco Claudio Bolandrini, che sottolinea il riconoscimento ottenuto attraverso il finanziamento regionale: “Il fatto che il progetto Commercio e Cultura a Caravaggio che abbiamo candidato al Bando Sviluppo dei Distretti del Commercio 2026 sia stato finanziato come progetto di eccellenza è motivo di grande soddisfazione ed esplicito riconoscimento del lavoro svolto per intercettare risorse per opere e interventi sul territorio a servizio delle comunità e a sostegno delle attività del distretto. Tra queste – prosegue – spiccano per importanza la realizzazione di un parcheggio pubblico presso l’ex area Invernizzi, per risolvere la carenza strutturale di posteggi, e un bando per finanziare interventi di riqualificazione e ammodernamento dei locali, acquisto di impianti, attrezzature e arredi, investimenti in tecnologie digitali, spese per l’innovazione e la sostenibilità energetica”.

Il progetto comprende anche l’acquisto e l’installazione di elementi di arredo urbano e iniziative culturali tematiche. Sono azioni concrete per la riqualificazione e la promozione del tessuto commerciale di Caravaggio, iniziate con la costituzione del Distretto urbano del commercio e proseguite con la recente nascita dell’associazione del Distretto.”

Il finanziamento si inserisce nel quadro delle risorse regionali destinate ai Distretti del commercio bergamaschi. Regione Lombardia ha stanziato quasi 9 milioni di euro per la provincia, dove sono stati presentati 26 progetti, tutti finanziati. Dodici hanno ottenuto il riconoscimento di progetto di eccellenza.