Una legge regionale per tutelare il Teatro di Figura lombardo e garantire la trasmissione di un patrimonio artistico e culturale che comprende burattini, marionette, teatro delle ombre e degli oggetti. È la proposta di legge presentata in Consiglio regionale da Giovanni Malanchini, consigliere della Lega e primo firmatario del provvedimento, che prevede uno stanziamento di 250mila euro all’anno per il 2027 e il 2028.

L’obiettivo è sostenere le realtà che custodiscono questa tradizione e aiutare artisti, artigiani e operatori culturali a proseguire il proprio lavoro. “Quando pensiamo ai burattini ci vengono in mente gli spettacoli nelle piazze, le risate dei bambini e personaggi come il nostro Gioppino. Ma dietro questo mondo ci sono secoli di storia, famiglie di burattinai, artigiani e artisti che hanno tramandato un mestiere di generazione in generazione – spiega Malanchini -. In Lombardia abbiamo un patrimonio straordinario, fatto di collezioni, copioni, scenografie, ma soprattutto di persone che ancora oggi tengono viva questa tradizione. Con questa proposta vogliamo dare loro un sostegno e fare in modo che tutto questo non vada perduto”.

Il testo prevede contributi per la conservazione e la digitalizzazione delle collezioni, il sostegno a musei e realtà culturali, la promozione di festival e spettacoli e iniziative rivolte alle nuove generazioni. Tra le misure anche una ricognizione del patrimonio presente in Lombardia e un riconoscimento specifico per i manufatti di particolare valore storico e artistico.

La proposta è stata elaborata attraverso il confronto con gli operatori del settore. Malanchini ha ringraziato in particolare Sergio Ravasio e Luca Loglio della Fondazione Ravasio – Museo del Burattino di Bergamo, oltre a Roberta Navonie ai burattinai incontrati nel corso degli ultimi anni. “Abbiamo costruito questa proposta confrontandoci con chi conosce bene il settore e ne affronta ogni giorno le difficoltà – prosegue Malanchini -. Desidero ringraziare in particolare Sergio Ravasio, e Luca Loglio della Fondazione Ravasio – Museo del Burattino di Bergamo, Roberta Navoni e tutti i burattinai che ho incontrato in questi anni e che hanno contribuito a vario titolo, mettendo a disposizione esperienza e competenze. La nostra intenzione – dice il consigliere – è aiutare questa forma di teatro a continuare a vivere, nelle scuole, nelle piazze e sui palcoscenici”.

Soddisfazione viene espressa da Sergio Ravasio, presidente della Fondazione Ravasio – Museo del Burattino Ets. “Questa proposta – dichiara – rappresenta un passaggio importante per la tutela di un patrimonio vastissimo, al quale la nostra Fondazione dedica da anni il proprio lavoro. Il riconoscimento di Regione Lombardia può dare maggiore continuità all’impegno di chi conserva le collezioni e tramanda questa tradizione. Ringraziamo Giovanni Malanchini per aver promosso un’iniziativa che guarda anche al futuro del Teatro di Figura”.

Sull’importanza culturale del provvedimento interviene anche Luca Loglio, direttore scientifico della Fondazione. “Il Teatro di Figura – spiega – ha sviluppato nel corso dei secoli linguaggi, repertori e forme espressive originali, che fanno parte a pieno titolo della storia artistica dei nostri territori. Riconoscerne il valore attraverso una legge significa dare a questo patrimonio l’attenzione che merita e fare della sua conservazione e trasmissione un impegno stabile delle politiche culturali regionali”.