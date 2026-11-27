L’Atalanta porta a casa i tre punti dalla trasferta in Bosnia dopo una partita versione horror. Nella fredda e piovosa serata al Gradski Stadion i quasi cinquecento tifosi nerazzurri, relegati in un settore ospiti simile ad una gabbia, hanno assistito ad una prova davvero brutta della formazione di Sarri.

Per una ventina di minuti la squadra gioca anche benino creando diverse palle gol, tutte sprecate, poi i modesti bosniaci del Borac prendono in mano la situazione e passano in vantaggio. Spero in un episodio e invece la squadra di casa raddoppia con un tiro in diagonale. I giocatori bosniaci si esaltano, si tratta di un risultato storico per loro e sull’onda dell’entusiasmo continuano a spingere. Sarri all’intervallo toglie un paio di uomini, ma la solfa cambia solo dal punto di vista del gioco, che migliora, mentre la mira continua a scarseggiare. Rowe si mangia un gol già fatto. Allora dentro De Ketelaere e Krstovic.