Atalanta, in Bosnia una partita versione horror: il risultato è l’unica cosa positiva
Una prova davvero brutta da parte della squadra di Sarri: c’è molto da riflettere e trovare una vittoria convincente
L’Atalanta porta a casa i tre punti dalla trasferta in Bosnia dopo una partita versione horror. Nella fredda e piovosa serata al Gradski Stadion i quasi cinquecento tifosi nerazzurri, relegati in un settore ospiti simile ad una gabbia, hanno assistito ad una prova davvero brutta della formazione di Sarri.
Per una ventina di minuti la squadra gioca anche benino creando diverse palle gol, tutte sprecate, poi i modesti bosniaci del Borac prendono in mano la situazione e passano in vantaggio. Spero in un episodio e invece la squadra di casa raddoppia con un tiro in diagonale. I giocatori bosniaci si esaltano, si tratta di un risultato storico per loro e sull’onda dell’entusiasmo continuano a spingere. Sarri all’intervallo toglie un paio di uomini, ma la solfa cambia solo dal punto di vista del gioco, che migliora, mentre la mira continua a scarseggiare. Rowe si mangia un gol già fatto. Allora dentro De Ketelaere e Krstovic.
La Dea spinge con la forza della disperazione, ma più passa il tempo e meno credo in una rimonta. L‘aiuto arriva dai padroni di casa che nel giro di pochi minuti restano addirittura in nove causa due espulsioni. Manca meno di un quarto d’ora e inizia un incredibile assalto che porta i nostri a ribaltare la gara, prima con una rete di Krstovic, poi il pareggio di Kolasinac ed infine un diagonale di Zappacosta per il 3-2 finale che dà la vittoria alla Dea ma non cancella la pessima prestazione offerta.
Proprio il difensore nerazzurro nel dopo partita ammette che la squadra è spesso sfilacciata, mentre mister Sarri ritiene buona la prova viste le innumerevoli palle gol create. Personalmente la vedo molto diversamente e contro una squadra davvero modestissima la nostra formazione avrebbe dovuto maramaldeggiare senza problemi.
Portiamoci a casa solo il risultato, sul resto c’è molto da riflettere. Difesa ancora insicura ed un centrocampo nel quale Ederson sembra l’ombra di sé stesso. Ora rituffarsi in campionato per vincere possibilmente convincendo.