Il report|
Black Friday, ormai è un “Black Month” da 6 miliardi di euro: due italiani su tre hanno già acquistato
Spesa media individuale in calo a 187 euro (contro i 249 del 2025), ma cresce la platea degli acquirenti. La moda supera l’elettronica nelle preferenze, mentre il Sud guida la classifica dei consumi. L’allarme di Confesercenti sulla tenuta delle Pmi
Il Black Friday non è più soltanto il venerdì nero dello shopping, ma si è trasformato in un vero e proprio mese di sconti. Secondo le stime di Confesercenti, basate sul tradizionale sondaggio condotto da Ipsos sui consumatori italiani, le promozioni avviate già a fine ottobre hanno generato un giro d’affari di circa 3 miliardi di euro. A questa cifra dovrebbero aggiungersi altri 3 miliardi tra oggi, venerdì 27 novembre, e il Cyber Monday di lunedì 30 novembre, portando il bilancio complessivo a circa 6 miliardi di euro.
Alla vigilia del clou delle offerte, il 66,6% degli italiani ha già approfittato degli sconti, segnando un netto aumento rispetto al 54% registrato lo scorso anno (+23%). Cresce in particolare la quota di chi ha effettuato acquisti multipli, passata dal 27% al 36,6%. L’interesse per la giornata odierna resta comunque altissimo: oltre otto consumatori su dieci (82,5%) dichiarano l’intenzione di comprare (il 44,6% sicuramente, in leggero aumento sul 43% del 2025, e il 37,9% probabilmente).
A fronte di una partecipazione più estesa, si riduce però la capacità di spesa individuale: il budget medio scende a 187 euro, contro i 249 euro dello scorso anno. Quasi un acquirente su due (46,7%) prevede di spendere non più di 100 euro. Sebbene il 47,8% mantenga lo stesso budget del 2025 e il 32,8% dichiari di volerlo aumentare, il 19,4% è stato costretto a tagliarlo.
Incrociando i dati anagrafici e territoriali, emerge una forte spinta da parte dei giovani tra i 18 e i 34 anni: l’86,6% è intenzionato a fare acquisti (contro l’80,8% della fascia 35-65 anni), pur mantenendo un budget medio più contenuto pari a 176 euro (rispetto ai 192 euro degli over 35) e con oltre la metà che non supererà i 100 euro.
Sul fronte del genere, le donne si mostrano più tempestive negli acquisti anticipati (il 69% ha già comprato, contro il 64,3% degli uomini), mentre gli uomini prevedono un budget medio leggermente superiore (197 euro contro 178 euro). A livello geografico, il Mezzogiorno traina i consumi: nel Sud si registrano sia la più alta propensione all’acquisto (88%) sia il budget medio più elevato (202 euro, che scende a 199 euro considerando l’aggregato Sud e Isole). Seguono il Nord-Est (190 euro), il Centro (183 euro) e il Nord-Ovest (174 euro).
Il periodo promozionale imprime una forte accelerazione all’e-commerce e ridisegna la classifica dei desideri. Abbigliamento, calzature e accessori conquistano il primo posto con il 47% delle preferenze (toccano il 49,5% tra gli under 35), superando l’elettronica e l’informatica, ferme al 37,3% (ma al 46,2% tra i giovani). Al terzo posto si piazzano i prodotti per la bellezza e la cura della persona (35,2%).
Seguono a distanza gli elettrodomestici (24,5%, preferiti soprattutto dalla fascia 35-65 anni con il 25,8%), i libri (21,8%), i giocattoli (18,4%) e i mobili e prodotti per la casa (12,2%). Chiudono la graduatoria i viaggi e prodotti turistici (7,9%), i gioielli (7,9%, ma all’11,5% tra i giovani) e altre categorie residuali (6,5%), mentre il 5,2% non ha ancora deciso cosa comprare.
Per l’associazione di categoria, questa evoluzione nasconde insidie per il commercio tradizionale. “Il Black Friday sta cambiando natura, trasformandosi in una lunga stagione promozionale che coinvolge una platea sempre più ampia di consumatori, anche con piccoli budget di spesa”, commenta Confesercenti. “Una trasformazione che modifica profondamente il calendario commerciale e le abitudini di acquisto degli italiani, anticipando anche una parte dello shopping natalizio. Per le piccole e medie imprese del commercio diventa sempre più difficile sostenere periodi così prolungati di promozioni, soprattutto in un quadro di squilibrio competitivo e fiscale con le grandi piattaforme internazionali del web”.