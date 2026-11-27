Il Black Friday non è più soltanto il venerdì nero dello shopping, ma si è trasformato in un vero e proprio mese di sconti. Secondo le stime di Confesercenti, basate sul tradizionale sondaggio condotto da Ipsos sui consumatori italiani, le promozioni avviate già a fine ottobre hanno generato un giro d’affari di circa 3 miliardi di euro. A questa cifra dovrebbero aggiungersi altri 3 miliardi tra oggi, venerdì 27 novembre, e il Cyber Monday di lunedì 30 novembre, portando il bilancio complessivo a circa 6 miliardi di euro.

Alla vigilia del clou delle offerte, il 66,6% degli italiani ha già approfittato degli sconti, segnando un netto aumento rispetto al 54% registrato lo scorso anno (+23%). Cresce in particolare la quota di chi ha effettuato acquisti multipli, passata dal 27% al 36,6%. L’interesse per la giornata odierna resta comunque altissimo: oltre otto consumatori su dieci (82,5%) dichiarano l’intenzione di comprare (il 44,6% sicuramente, in leggero aumento sul 43% del 2025, e il 37,9% probabilmente).

A fronte di una partecipazione più estesa, si riduce però la capacità di spesa individuale: il budget medio scende a 187 euro, contro i 249 euro dello scorso anno. Quasi un acquirente su due (46,7%) prevede di spendere non più di 100 euro. Sebbene il 47,8% mantenga lo stesso budget del 2025 e il 32,8% dichiari di volerlo aumentare, il 19,4% è stato costretto a tagliarlo.

Incrociando i dati anagrafici e territoriali, emerge una forte spinta da parte dei giovani tra i 18 e i 34 anni: l’86,6% è intenzionato a fare acquisti (contro l’80,8% della fascia 35-65 anni), pur mantenendo un budget medio più contenuto pari a 176 euro (rispetto ai 192 euro degli over 35) e con oltre la metà che non supererà i 100 euro.

Sul fronte del genere, le donne si mostrano più tempestive negli acquisti anticipati (il 69% ha già comprato, contro il 64,3% degli uomini), mentre gli uomini prevedono un budget medio leggermente superiore (197 euro contro 178 euro). A livello geografico, il Mezzogiorno traina i consumi: nel Sud si registrano sia la più alta propensione all’acquisto (88%) sia il budget medio più elevato (202 euro, che scende a 199 euro considerando l’aggregato Sud e Isole). Seguono il Nord-Est (190 euro), il Centro (183 euro) e il Nord-Ovest (174 euro).

Il periodo promozionale imprime una forte accelerazione all’e-commerce e ridisegna la classifica dei desideri. Abbigliamento, calzature e accessori conquistano il primo posto con il 47% delle preferenze (toccano il 49,5% tra gli under 35), superando l’elettronica e l’informatica, ferme al 37,3% (ma al 46,2% tra i giovani). Al terzo posto si piazzano i prodotti per la bellezza e la cura della persona (35,2%).

Seguono a distanza gli elettrodomestici (24,5%, preferiti soprattutto dalla fascia 35-65 anni con il 25,8%), i libri (21,8%), i giocattoli (18,4%) e i mobili e prodotti per la casa (12,2%). Chiudono la graduatoria i viaggi e prodotti turistici (7,9%), i gioielli (7,9%, ma all’11,5% tra i giovani) e altre categorie residuali (6,5%), mentre il 5,2% non ha ancora deciso cosa comprare.