Dentro lo stabilimento Amazon di Cividate al Piano

Il sindacato denuncia ritmi fino a 360 prodotti all’ora, straordinari obbligatori e turni notturni per i dipendenti sordi. L’azienda replica: “Nessuna strumentalizzazione, inclusione e sicurezza impegni concreti”

Bergamo. Le condizioni di lavoro all’interno del magazzino Amazon di Cividate al Piano finiscono nuovamente al centro delle polemiche. A sollevare la questione è la Filt Cgil di Bergamo, che denuncia una serie di criticità riguardanti non soltanto l’organizzazione del lavoro, ma soprattutto il trattamento riservato ai dipendenti più fragili.

Uno dei temi principali riguarda i circa 15-20 lavoratori sordi presenti nello stabilimento. Si tratta di dipendenti che, secondo quanto riferito da Pierluigi Costelli, della segreteria provinciale della Filt Cgil, avrebbero incontrato notevoli difficoltà nella comunicazione con i responsabili e nella comprensione delle procedure aziendali.

Le criticità riguarderebbero diversi aspetti, dalla formazione iniziale alle spiegazioni delle mansioni, fino alla possibilità di confrontarsi con i propri referenti. Non tutti i lavoratori sordi, infatti, sono in grado di comprendere leggendo il labiale, come talvolta sembrerebbe dare per scontato l’organizzazione aziendale. Amazon dispone di un servizio di interpretariato da remoto, accessibile attraverso tablet o computer e attivo 24 ore su 24. Tuttavia, secondo le testimonianze raccolte dal sindacato, i responsabili raramente ne autorizzerebbero l’utilizzo, rimandando le richieste.

Alex Bacco, dipendente sordo della sede di Cividate al Piano, racconta un episodio particolarmente delicato, che ha coinvolto un collega sordo e diabetico. Durante un turno notturno, l’uomo aveva accusato un malore e aveva bisogno di comunicare con i responsabili per raggiungere l’infermeria. Inizialmente, però, gli sarebbe stato negato il collegamento con l’interprete. Soltanto dopo l’intervento dello stesso Bacco il lavoratore sarebbe riuscito a essere accompagnato in infermeria e, successivamente, a tornare a casa con la moglie. Una vicenda che, secondo il sindacato, dimostra quanto la disponibilità effettiva degli strumenti di comunicazione possa essere fondamentale anche per la salute e la sicurezza dei dipendenti.

Al centro delle contestazioni c’è anche l’organizzazione dei turni. Secondo la Filt Cgil, dal novembre 2024 anche i lavoratori sordi sarebbero stati inseriti nelle turnazioni notturne, inizialmente presentate dall’azienda come una sperimentazione temporanea della durata di sei mesi. Il sindacato sostiene di aver chiesto più volte ad Amazon di valutare la possibilità di escludere questi dipendenti dal lavoro notturno, considerando le difficoltà che possono incontrare negli spostamenti e la maggiore stanchezza legata alla necessità di affidarsi prevalentemente alla vista, sia durante il lavoro sia alla guida.

“Non abbiamo chiesto un turno speciale, ma semplicemente di inserirli in turnazioni che esistono già”, spiega Costelli. La proposta sarebbe quella di utilizzare i turni del mattino o del pomeriggio, compensando le eventuali carenze di personale durante la notte con lavoratori disponibili a svolgere esclusivamente quella fascia oraria. A detta del sindacato, però, alle numerose comunicazioni inviate all’azienda non sarebbe mai seguita una risposta concreta.

Un’altra questione riguarda i ritmi di lavoro e il monitoraggio delle prestazioni individuali. La Cgil porta l’esempio della mansione di picking, che consiste nel prelevare i prodotti dagli scaffali mobili e inserirli negli appositi contenitori. Secondo quanto riferito dai rappresentanti sindacali, il ritmo richiesto può arrivare a 360 prodotti all’ora, con sistemi che permetterebbero ai responsabili di monitorare in tempo reale l’attività delle singole postazioni. La Filt Cgil contesta inoltre quella che considera una contraddizione tra le dichiarazioni aziendali, secondo cui non esisterebbero obiettivi individuali di produttività, e le pressioni che i dipendenti riferirebbero di subire quotidianamente.

“Sono entrato in Amazon nel 2017 e, negli anni, ho visto aumentare progressivamente i ritmi di lavoro e gli obiettivi di produttività. A Cividate al Piano si punta a essere tra i magazzini più produttivi d’Europa, ma bisogna chiedersi a quale prezzo”, dichiara Hicham Bentaj, dipendente dello stabilimento.

Anche Bacco racconta la propria esperienza, spiegando di aver ricevuto contestazioni per una velocità di lavoro ritenuta insufficiente, nonostante cercasse di mantenere un ritmo compatibile con le proprie condizioni fisiche. “Io sto facendo del mio meglio, a un ritmo che ritengo giusto per me”, avrebbe risposto al proprio manager. “In passato, quando lavoravo con un contratto a tempo determinato, le mie prestazioni erano superiori al 130%, finendo per accumulare una forte stanchezza”, aggiunge.

Altro tema è quello degli straordinari obbligatori che, secondo il sindacato, verrebbero imposti nei periodi di maggiore attività commerciale, come il Black Friday e le settimane promozionali. La Filt Cgil ha dichiarato lo stato di agitazione alla fine di ottobre e ha proclamato una serie di scioperi per contestare turnazioni che possono arrivare a 48 ore settimanali e comprendere fino a sei notti consecutive. Una situazione che, secondo Costelli, rischia di pesare soprattutto sui lavoratori più anziani e su quelli che presentano già condizioni di salute delicate. “Abbiamo provato a discutere con l’azienda, proponendo anche soluzioni alternative e straordinari volontari, ma non abbiamo trovato disponibilità”, conclude il sindacalista.

La replica di Amazon

Interpellata sulla vicenda, Amazon rivendica il proprio impegno sul fronte dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, sottolineando gli investimenti realizzati negli anni in tecnologie, formazione e adattamento delle postazioni. “In Amazon l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità è un impegno che portiamo avanti da anni con serietà, insieme a una rete di associazioni ed esperti a livello nazionale e locale. Per ogni percorso abbiamo investito in tecnologie per la sicurezza e in formazione, adattando processi e postazioni, per offrire luoghi di lavoro accessibili, inclusivi e sicuri”, dichiara l’azienda.

Per quanto riguarda i lavoratori sordi, Amazon ricorda che il programma dedicato è stato avviato nel 2022 e coinvolge oggi oltre 200 dipendenti nella rete logistica italiana. Tra le misure adottate figurano la sostituzione dei segnali acustici con segnalazioni visive, l’introduzione di dispositivi vibranti collegati agli allarmi e un servizio di interpretariato in Lingua dei Segni Italiana (Lis). L’azienda riferisce di organizzare incontri periodici con i dipendenti sordi, alla presenza di interpreti, per raccogliere le loro segnalazioni e approfondire le questioni sollevate. Alcuni di loro, aggiunge, sono oggi formatori per i nuovi assunti. Nel tempo sono stati avviati anche percorsi dedicati a persone autistiche e neurodivergenti, con sindrome di Down e con fibrosi cistica.

Sulla questione dei turni notturni, la società sostiene che nel centro di distribuzione di Cividate al Piano le assegnazioni avvengano nel rispetto della normativa italiana e siano accompagnate da diversi strumenti di flessibilità. Amazon precisa che, come previsto dalla legge, la valutazione dell’idoneità al lavoro notturno spetta esclusivamente al medico competente, che può disporre l’assegnazione al solo lavoro diurno o altri adattamenti. Un percorso che, assicura l’azienda, resta a disposizione di tutti i dipendenti interessati che richiedano una visita medica.