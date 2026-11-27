L’operazione a premi prevede premi differenziati in base alla spesa effettuata: negli store Apple, MediaWorld e Unieuro, con acquisti da almeno 1.000 euro su unico scontrino si riceverà una Gift Card da 100 euro. In tutti gli altri negozi, ipermercato escluso, il premio sarà di 50 euro per una spesa minima di 250 euro e di 100 euro per acquisti da almeno 500 euro.