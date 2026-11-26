Verso le feste|
“Un nonno è un dono”: l’iniziativa di Araberara per regalare un sorriso agli anziani a Natale
Il giornale promuove una nuova raccolta solidale dedicata agli anziani delle valli bergamasche. C’è tempo fino al 18 dicembre per donare un regalo
Un regalo sotto l’albero, un pensiero inaspettato, un piccolo gesto per far sentire qualcuno meno solo. Dopo il “Giocattolo sospeso” dello scorso anno, il giornale Araberara torna a promuovere un’iniziativa solidale in vista delle festività natalizie. Questa volta i destinatari saranno gli anziani delle valli bergamasche, sia quelli che vivono nelle proprie abitazioni sia gli ospiti delle case di riposo.
L’iniziativa, dal titolo “Un nonno è un dono. Un dono a un nonno”, vuole coinvolgere le comunità del territorio in una raccolta di regali da consegnare agli anziani in occasione del Natale. Da lunedì 9 novembre è possibile portare nella redazione del giornale i doni che si desidera destinare ai nonni. La raccolta proseguirà fino a venerdì 18 dicembre, mentre nel fine settimana del 19 e 20 dicembre la redazione sarà impegnata a impacchettare tutti i regali ricevuti. Anche in questa fase sarà possibile dare il proprio contributo, mettendo a disposizione un po’ del proprio tempo per aiutare i volontari.
La consegna è prevista per lunedì 21 dicembre, grazie alla collaborazione dei servizi sociali del territorio, che si occuperanno di raggiungere gli anziani che vivono nelle proprie abitazioni, e dei presidenti delle case di riposo, attraverso i quali i doni arriveranno agli ospiti delle strutture. L’obiettivo è quello di rivolgere un pensiero alle generazioni più anziane, dedicando loro un momento di attenzione e di vicinanza in occasione delle festività. “Un piccolo gesto per cercare di colorare di meraviglia il loro Natale – spiegano dalla redazione di Araberara -. Gli anziani sono bambini che crescono all’indietro”.