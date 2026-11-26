Un regalo sotto l’albero, un pensiero inaspettato, un piccolo gesto per far sentire qualcuno meno solo. Dopo il “Giocattolo sospeso” dello scorso anno, il giornale Araberara torna a promuovere un’iniziativa solidale in vista delle festività natalizie. Questa volta i destinatari saranno gli anziani delle valli bergamasche, sia quelli che vivono nelle proprie abitazioni sia gli ospiti delle case di riposo.

L’iniziativa, dal titolo “Un nonno è un dono. Un dono a un nonno”, vuole coinvolgere le comunità del territorio in una raccolta di regali da consegnare agli anziani in occasione del Natale. Da lunedì 9 novembre è possibile portare nella redazione del giornale i doni che si desidera destinare ai nonni. La raccolta proseguirà fino a venerdì 18 dicembre, mentre nel fine settimana del 19 e 20 dicembre la redazione sarà impegnata a impacchettare tutti i regali ricevuti. Anche in questa fase sarà possibile dare il proprio contributo, mettendo a disposizione un po’ del proprio tempo per aiutare i volontari.