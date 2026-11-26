Il cantiere della nuova Gamec

Bergamo. Un altro milione di euro per la nuova Gamec, e la domanda che ora la minoranza rivolge a Palazzo Frizzoni: dove si fermerà il conto? A porla è Ida Tentorio, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, che ha depositato una nuova interrogazione sui costi della nuova sede del museo in costruzione nell’ex palazzetto dello Sport di via Pitentino.

La cifra compare nell’ultima variazione al bilancio di previsione 2026-2028, che approderà in aula lunedì 30 novembre: uno stanziamento aggiuntivo di un milione di euro per far fronte agli extracosti emersi nel quadro economico dell’opera. Una notizia che riaccende l’attenzione sul cantiere e, per Tentorio, riapre una partita rimasta in sospeso da primavera. Il punto di partenza è lo scorso 21 aprile, quando la consigliera aveva presentato, insieme ad altri capigruppo, un’interrogazione per chiarire le ragioni della vendita di 350mila azioni A2A e capire se l’operazione finanziaria fosse collegata all’aumento dei costi della nuova Gamec. “Il giorno dopo – ricorda Tentorio – erano arrivate attraverso la stampa le rassicurazioni dell’assessore al Bilancio Sergio Gandi”. Una risposta formale, però, non è mai arrivata. “Nessuno ha mai risposto nelle forme e nei tempi stabiliti – denuncia la consigliera di FdI -. Sono passati sette mesi”.

Nel frattempo, i conti sono cambiati. E nel mirino della capogruppo finiscono anche le spiegazioni dell’assessore alla Riqualificazione urbana Francesco Valesini, in particolare sulle opere per le quali Manelli, la precedente impresa appaltatrice, non avrebbe fornito le opportune garanzie, e sui perfezionamenti al progetto intervenuti in corso d’opera.

Da qui le richieste all’amministrazione: un elenco dettagliato delle opere interessate, l’indicazione delle garanzie che l’impresa avrebbe dovuto fornire e dei termini previsti, e una spiegazione sul perché queste criticità non fossero già note ad aprile. Tentorio chiede anche se la giunta non trovi singolare che, a pochi mesi di distanza, emergano nuove e rilevanti spese impreviste, e sollecita il rispetto dei tempi e delle modalità di risposta alle interrogazioni previsti dal regolamento consiliare, tanto più per un’opera di questa importanza. L’interrogativo finale è quello da cui tutto parte: “Quanti ulteriori “aumenti dei costi” o “costi aggiuntivi”, o “perfezionamenti al progetto” ci possiamo attendere nei mesi a venire?”. La capogruppo di FdI chiede alla giunta di quantificare il costo complessivo della nuova Gamec, una volta ultimata.