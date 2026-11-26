L’Albergo Ristorante Bar Ardesio, l’Albergo Aurora di Castione della Presolana e l’Hotel Commercio di Clusone tra le 71 strutture ricettive storiche e di qualità riconosciute dalla Lombardia

Mezzo secolo di attività, generazioni di imprenditori che si sono succedute e un modo di fare ospitalità che ha saputo adattarsi ai cambiamenti del turismo senza perdere la propria identità. Sono tre le strutture ricettive bergamasche premiate da Regione Lombardia giovedì 26 novembre, in occasione della seconda edizione del riconoscimento dedicato alle strutture ricettive storiche e di qualità. Tutte e tre si trovano in Alta Val Seriana: si tratta dell’Albergo Ristorante Bar Ardesio di Ardesio, dell’Albergo Aurora di Castione della Presolana e dell’Hotel Commercio di Clusone.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella Sala Biagi di Palazzo Lombardia, alla presenza dell’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Debora Massari. Con le 71 nuove realtà premiate, che si aggiungono alle 109 della prima edizione del 2024, salgono a 180 le strutture riconosciute a livello regionale.

Il marchio viene assegnato alle attività che possono vantare almeno cinquant’anni di continuità nella gestione o nell’insegna, il mantenimento di elevati standard qualitativi e la regolare comunicazione dei flussi turistici. L’obiettivo è valorizzare quelle imprese che, attraverso il ricambio generazionale e la capacità di innovare, hanno contribuito allo sviluppo turistico dei territori.

“Queste imprese hanno attraversato epoche diverse, cambiamenti economici e trasformazioni del turismo – sottolinea Massari -. Hanno continuato a lavorare, aggiornando la propria offerta e conservando elementi che le rendono riconoscibili. È un’esperienza imprenditoriale che merita attenzione e che può contribuire a far conoscere la Lombardia attraverso luoghi e persone”.

A guidare la graduatoria provinciale dei nuovi riconoscimenti è Brescia, con 28 strutture, seguita da Sondrio (17), Como (8) e Milano (7). Tre riconoscimenti ciascuna per Bergamo e Varese, due per Lecco e Monza e Brianza e uno per Pavia.

Soddisfazione per i tre riconoscimenti bergamaschi è stata espressa dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Michele Schiavi: “Ardesio, Castione della Presolana e Clusone sono protagoniste di un riconoscimento che rende merito a chi ha scelto di investire nella ricettività delle nostre valli. Mantenere un’attività per almeno cinquant’anni significa anche contribuire alla vitalità dei paesi”.