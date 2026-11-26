Il progetto prevede laboratori di macinazione e forgiatura, visite guidate e itinerari alla scoperta del patrimonio della Val Seriana. Selezionato tra 450 candidature, potrà beneficiare di un contributo fino a 40mila euro

Albino. L’acqua, il mais e il ferro per raccontare la storia produttiva della Val Seriana e farne una risorsa turistica. Il Comune di Albino è tra i dieci enti locali italiani ammessi al finanziamento nell’ambito del Fondo Anci per lo sviluppo del turismo nei Comuni di minore dimensione, sostenuto da Airbnb attraverso una donazione di 1,5 milioni di euro. I progetti selezionati vengono presentati giovedì 26 novembre a Verona, in occasione della 43ª Assemblea nazionale dell’Anci.

L’iniziativa bergamasca, dal titolo “Innestare sogni al Maglio Calvi: Acqua, Mais e Ferro”, punta a riattivare lo storico complesso produttivo come luogo di accoglienza e visita, attraverso un percorso dedicato alle risorse e alle lavorazioni che hanno caratterizzato la storia del territorio. Il progetto comprende il ripristino a fini dimostrativi della ruota della mola, l’organizzazione di laboratori di macinazione e forgiatura, visite guidate e itinerari che collegheranno il Maglio Calvi al patrimonio culturale, naturalistico e produttivo della valle. Prevista anche l’attivazione di servizi di informazione e prenotazione per i visitatori.

Albino è uno dei due Comuni lombardi selezionati, insieme a Borno, in provincia di Brescia. Sono state 450 le candidature pervenute nell’ambito della prima annualità del Fondo, riservata ai Comuni di Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Lazio, Sardegna e Basilicata. Di queste, 50 sono state ammesse alla seconda fase, dedicata alla valutazione delle proposte progettuali, dalla quale sono emerse le dieci iniziative destinatarie dei finanziamenti.

Il Fondo, che si svilupperà nel triennio 2026-2028, prevede contributi a fondo perduto fino a 40mila euro per progetto ed è rivolto ai Comuni con una popolazione inferiore o pari a 30mila abitanti. L’obiettivo è promuovere forme di turismo sostenibile e diffuso, generando nuove opportunità economiche e sociali, soprattutto nelle aree interne e nei territori maggiormente esposti al rischio di spopolamento.

Secondo l’Osservatorio sul Turismo Diffuso in Italia, realizzato da The European House – Ambrosetti per Airbnb, i primi venti Comuni italiani concentrano circa il 32% dei visitatori nazionali, mentre una parte significativa del patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico del Paese resta ancora da valorizzare.

“I piccoli Comuni e le aree interne custodiscono una parte straordinaria del nostro patrimonio culturale, ambientale, paesaggistico e produttivo, ma spesso faticano a trasformare questa ricchezza in opportunità stabili di sviluppo e a contrastare lo spopolamento – dichiara Stefano Locatelli, vicepresidente Anci e delegato al Turismo -. Questo Fondo va esattamente in questa direzione: sostenere progetti concreti, fino a 40.000 euro ciascuno, capaci di valorizzare le vocazioni locali, favorire un turismo sostenibile, diffuso e destagionalizzato, e costruire reti stabili tra amministrazioni, imprese, associazioni e comunità”.