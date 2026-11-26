Si è fatto consegnare i preziosi e ha provato a fuggire, ma una volta varcata la porta ha trovato gli agenti della squadra mobile. Disposti i domiciliari

Bergamo. Ha tentato di raggirare una signora facendosi consegnare i gioielli di famiglia, ma la truffa è finita ben presto, sull’uscio della casa in cui era entrato fingendosi un carabiniere. La polizia di Bergamo, lo scorso 21 novembre, ha arrestato un uomo italiano classe 1982, bloccandolo proprio mentre lasciava l’abitazione della vittima, che viveva in città, e recuperando tutti i preziosi.

L’intervento è maturato nell’ambito dei servizi predisposti dalla squadra mobile della questura di Bergamo per contrastare i reati predatori e, in particolare, le truffe ai danni delle persone più vulnerabili. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo si è presentato alla porta dell’anziana qualificandosi come un militare dell’arma dei carabinieri. Con modi rassicuranti, ma insistenti, l’ha convinta che fosse necessario effettuare un controllo urgente sui gioielli custoditi in casa, sostenendo che occorresse verificarne la provenienza, in quanto potenzialmente riconducibili a una rapina in gioielleria.

Sfruttando la fiducia della donna e facendo leva sul timore di essere inconsapevolmente coinvolta in un crimine, è riuscito a farsi consegnare i preziosi, per poi dirigersi rapidamente verso l’uscita. Ad attenderlo ha trovato gli agenti della squadra mobile, cher erano stati insospettiti dai movimenti dell’uomo e sono intervenuti immediatamente, bloccandolo prima che potesse allontanarsi. La successiva perquisizione ha consentito di recuperare l’intera refurtiva, dal valore affettivo oltre che economico, che è stata restituita alla legittima proprietaria. Per l’uomo, l’autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari.