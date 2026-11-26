Bergamo. E se per non separarsi fosse necessario separarsi prima? È da questo paradosso che nasce il primo libro di Mauro Milesi, giornalista professionista e imprenditore: 72 pagine, una lettura breve che non lascia spazio alla noia. Un’idea semplice quanto controintuitiva. Un approccio pratico perché nato da una vera esperienza di vita. Chi lo legge si immedesima.

Più che un libro sulla separazione, Separarsi prima è un manuale di sopravvivenza per la coppia. Parla di spazio, tempo, autonomia, figli, abitudini, cose rimandate e di tutte quelle piccole trasformazioni che una crisi, quando arriva, finisce per imporre. E prova a rovesciare la prospettiva: fare prima, volontariamente, quello che dopo potremmo essere costretti a fare. Il risultato è una guida agile, diretta e lontana dai tradizionali manuali sulla coppia. Nessuna pretesa accademica e nessuna ricetta miracolosa: il punto di partenza è un’esperienza personale trasformata in una riflessione pratica su come stare insieme, cambiare e, forse, evitare che una crisi diventi una separazione. Perché il punto non è soltanto salvare una coppia. È provare a migliorare la qualità della vita dentro una relazione. E questo può essere utile anche quando, alla fine, la separazione non si può o non si vuole evitare.

L’Istat, i numeri e la dinamica del cambiamento

La crisi della coppia italiana è strutturale. Già nel 2014, in Italia, l’Istat contava 320 separazioni e 180 divorzi ogni mille matrimoni: una possibilità di fallimento su due per una coppia. Come lanciare una moneta. Non è un’opinione, è la statistica. E oggi il trend delle crisi di coppia è in continua crescita poiché non conta solo le unioni ufficiali, vanno considerati i dati più difficilmente tracciabili sulle coppie di fatto. Quando una relazione finisce, la vita ti pone davanti piccoli e grandi cambiamenti. Alcuni di questi ci consentono di evolvere e diventare persone migliori. È successo anche all’autore di questo libro che ha, però, scoperto una prospettiva diversa: la separazione ci obbliga a cambiare, perché non provare a farlo prima?

L’intuizione in un gioco di parole

Da qui nasce il gioco di parole del titolo. Il “separarsi” (prima) è un invito a fare adesso ciò che una separazione ci costringerebbe a fare dopo per forza: ritrovare il proprio spazio, riprendere in mano il tempo, costruire un’autonomia vera, smettere di rimandare quello che conta, gestire diversamente il rapporto con i figli. E, magari, alcuni di questi cambiamenti potrebbero diventare la base di un nuovo percorso di “salvezza” per una coppia in crisi. E se la crisi non potrà essere risolta, vi sarà comunque un cambiamento che avrà impatto sulla qualità della vita.

Il libro è scritto da Mauro Milesi, giornalista professionista bergamasco, che ha scelto di raccontare la sua esperienza personale con l’augurio di poterla trasformare in una guida utile non solo per chi sta attraversando o ha attraversato un periodo di crisi, ma anche per coloro che vogliono riflettere sulle più elementari fondamenta dello stare insieme. Questo è il suo primo libro.

L’editore è Cobalto, casa editrice indipendente, specializzata nell’editoria per l’impresa che ha scelto di esplorare un nuovo contesto e di lanciare questo progetto. Disponibile su Amazon nella versione cartacea e ebook Kindle oppure sul sito ufficiale separarsilibro.it

L’autore



Mauro Milesi, 51 anni, è giornalista professionista e imprenditore. L’esordio nel 1997 al Giornale di Bergamo, poi a Il Giorno, Radio Reporter e Libero.it. È considerato tra gli inventori del “live blogging” in Italia nel 2001 in occasione degli eventi legati al G8 di Genova. Nel 2003 ha fondato Cobalto agenzia di marketing e comunicazione che oggi vanta un portfolio clienti di livello nazionale e internazionale. Nel 2022 ha creato anche Hedera, start up innovativa che sviluppa tecnologie e applicativi integrati con AI nel campo Big Data e Digital Analytics. È direttore responsabile di B&G, magazine dedicato al mondo dell’impresa. È stato docente di marketing e digital marketing, tutt’oggi collabora attivamente con il mondo universitario dove spesso è chiamato a portare testimonianze e casi studio.

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