Foto Andrei Eduard Huiala

L’Atalanta vince 3-2 sul campo del Borac, le parole del tecnico: “La legge dei grandi numeri ci ha premiato, abbiamo avuto almeno dieci occasioni enormi. Fatta una buona partita”. Il match-winner di serata: “Siamo andati in confusione dopo il gol, abbiamo avuto paura di giocare. Dobbiamo essere più intelligenti in mezzo al campo, dove concediamo troppo spazio”

L’Atalanta evita la figuraccia sul campo del Borac, vince 3-2 di rimonta con tre gol tra l’86’ e il 93′, con i bosniaci che hanno finito in nove agevolando il compito ad una Dea che fino a quattro minuti dal termine stava incassando un 2-0 difficile da contestare per l’atteggiamento negativo, tolti i primi venti minuti e un ottimo approccio. La visione di Maurizio Sarri è chiara: i problemi difensivi sono tanti, ma la percezione del tecnico è che la partita sia stata buona anche viste le tantissime palle gol.

Borac-Atalanta 2-3, le parole di Sarri

L’analisi della partita – “Abbiamo fatto una buona partita creando tantissime palle gol. Purtroppo ad ora non abbiamo solidità difensiva e questa fragilità ci complica tutto. Se si guarda ai numeri, le palle-gol nostre sono tantissime: negli ultimi sette minuti abbiamo fatto tre gol facili, nei dieci prima ne abbiamo sbagliati tre da un metro. Ne avremo avute almeno dieci enormi, ho letto di quattordici palle-gol a tre. Abbiamo sbagliato tanto in fase risolutiva e continuiamo ad avere problemi difensivi. Abbiamo avuto carattere nel finale in una partita complicata. Lavoriamo per risolvere i problemi. La legge dei grandi numeri ci ha premiato”.

I tifosi – “Voglio ringraziare i nostri cinquecento tifosi che han fatto tanti chilometri e ci han dato una mano per 97 minuti, stasera li abbiamo ripagati con una vittoria e gli abbiamo dato una soddisfazione”.

Il reparto difensivo – “Dobbiamo lavorare, ricavandoci tempi di lavoro che tra infortuni e calendario non abbiamo avuto, ma dobbiamo crescere come reparto e individualmente. Le distribuzioni sotto la linea della palla non sono state di buon livello. E vale anche per il centrocampo. Questo ci crea difficoltà da diverse partite e non sempre possiamo risolverle così. Non abbiamo concesso tanto, ma abbiamo sbagliato letture che hanno dato pericolosità al loro attacco”.

Krstovic o Scamacca – “A inizio stagione avrei risposto che Scamacca fosse un giocatore adattissimo al mio gioco: fisico, bravo tecnicamente, che gioca con la squadra. Ad oggi Nikola è in pieno ottimismo e in condizione. Gianluca viene da un momento difficile e sta cercando di rialzare la testa e lo vedo in allenamento. Lasciamolo tranquillo, ad ora ha bisogno di me. Non esiste dualismo, per me partono alla pari e il campo decide chi gioca di più, ma cambia da momento a momento nella stagione”.

Rowe – “Ha fatto una buona partita, ma deve avere meno confusione. A volte a livello di scelte si perde un po’. Rispetto a un mese fa comincia ad essere un giocatore elettrico e vivo, ha voglia di incidere e questo è un primo passo importantissimo”.

Le parole di Zappacosta a Sky

L’analisi della partita – “È stata serata particolare: eravamo partiti bene, poi dopo il gol siamo andati in confusione, avevamo un po’ paura di giocare e gli avversari ci han messo in difficoltà. Non è mai semplice giocare su questi campi con queste squadre, il livello si è alzato in generale e bisogna sempre fare il massimo e stare attenti, altrimenti si rischiano partite come quella di stasera, dove bisogna lottare fino all’ultimo per vincere”.

I difetti dell’Atalanta di oggi – “Abbiamo bisogno di crescere come squadra e in generale: durante la partita in certi tratti sembriamo disconnessi e sfilacciati, concediamo troppo spazio in mezzo al campo e per gli avversari diventa semplice giocare. Dobbiamo ritrovare la compattezza che ci chiede il mister, stiamo lavorando tanto su queste cose, ma dobbiamo fare di più e metterle in campo in queste partite”.

Digerire i cambiamenti – “Non è solo una questione di aver cambiato stile di gioco, in mezzo al campo bisogna essere più intelligenti e accorciare gli spazi. Il mister ha richieste diverse ma non cerchiamo alibi. Dobbiamo crescere tutti come letture e personalità, il gruppo è composto da giocatori forti e tutti devono assumersi le proprie responsabilità e i propri rischi”

Le parole di Pasalic a Sky

La partita – “Fino all’80’ non pensavamo neanche di raddrizzarla e nemmeno di vincerla, ci siamo riusciti grazie agli episodi. Abbiamo creato tanto e sbagliato tanto, io per primo. Siamo contenti della vittoria, prendiamo questi tre punti”.

I momenti bui – “C’è tanto da analizzare, è vero che ogni partita andare così sotto è difficile e non sempre sarà possibile risalire. Segnale di carattere, ma per le prossime cerchiamo di comandare noi”.