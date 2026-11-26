Foto Andrei Eduard Huiala

Banja Luka, capitale della repubblica serba di Bosnia. In attesa del viaggio a Riga del 10 dicembre, è forse la trasferta europea più particolare dell’Atalanta, che dai viaggi internazionali è spesso e volentieri tornata con grandi soddisfazioni anche in momenti difficili. Questa sera alle 21 al Gradski Stadion i nerazzurri sfidano i padroni di casa del Borac alla ricerca di punti preziosi in una League Phase che nelle prime tre giornate non li ha visti protagonisti: solo quattro punti, una sedicesima posizione parziale poco soddisfacente per un club che sulla carta dovrebbe stare tra le prime otto senza troppe discussioni.

Il 4-4 contro l’Inter di domenica sera non rappresenta secondo Sarri un punto di svolta, almeno fino a quando la difesa non sarà sistemata: “È il reparto su cui bisogna lavorare di più” ha ammesso alla vigilia, sottolineando quanto sia importante l’aspetto dell’umiltà che non può affatto mancare. “Contro l’Inter è scontato averla, contro il Borac meno” ha ribadito il tecnico nerazzurro.

L’ambizione è quella di andare a vincere e non potrebbe essere altrimenti: non sarà una partita semplice in un’atmosfera calda, ma non caldissima: difficilmente ci sarà un catino stile Bosnia-Italia a Zenica, ormai metro di paragone per ogni partita nel paese balcanico. Anzi, è probabile che la rappresentanza di cinquecento tifosi nerazzurri in arrivo da Bergamo si farà sentire senza dover invidiare il tifo locale, caricato dal Borac verso una partita che è già stata definita un appuntamento con la storia.

Gli atalantini hanno un meeting point fissato, o meglio, “consigliato” dalle autorità direttamente allo stadio, con il parcheggio dedicato nella zona sud e i biglietti necessariamente stampati e non accettati in digitale: l’Atalanta nelle indicazioni pubblicate ai propri tifosi sul sito ufficiale ha anticipato che verranno effettuati “controlli approfonditi mediante perquisizioni personali”. All’interno dello stadio sarà possibile acquistare cibo e bevande, compresa la birra, ma non superalcolici.

Le scelte

Turnover, ma moderato. Sarri per la trasferta in Bosnia oltre a Carnesecchi deve rinunciare soltanto ai tre lungodegenti Hien, Kossounou e Pompei, avendo quindi ampia base di scelta, tranne al centro della difesa: difficilmente in ogni caso si derogherà dalla coppia composta da Scalvini e Kolasinac almeno in questa occasione, visto quanto conta la gara. Bernasconi dovrebbe rilevare Zappacosta a sinistra, con Bellanova comunque favorito a destra per completare la linea di fronte a Sportiello.

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A centrocampo possibili rotazioni con Pasalic che si candida alla titolarità, mentre Kessie ed Ederson partono comunque in vantaggio su Gaetano: ballottaggio aperto. Rowe a sinistra dovrebbe partire dall’inizio, mentre Elmas e Zalewski si giocano l’ultimo posto in una trequarti con De Ketelaere al momento difficilmente sostituibile dal primo minuto sulla trequarti, anche se Raspadori.

In avanti la grande novità dovrebbe essere Gianluca Scamacca, visto solo per pochi minuti nelle ultime due gare: il numero nove parte in vantaggio rispetto a Nikola Krstovic. Il principio resta lo stesso per tutti: un conto è riavere i giocatori, un altro è rimetterlo in condizione. E per ora il secondo obiettivo è ancora lontano.

Borac-Atalanta, le probabili formazioni

Borac (4-4-2): Jurkas; Cipetic, Meijers, Sanicanin, Herrera; Roguljic, Hiros, Jojic, Vukovic; Juricic, Deket. All. Marinovic

A disp. Shiskovski, Cetkovic, Rogan, Pascual, Carolina, Jaksic, Ridan, Kukavika, Esiti, Vranjes, Sijaric, Dajic, Ogrinec, Milak, Romera.

Ballottaggi: Sanicanin 60%-Pascual 40%, Vukovic 70%-Sijaric 30%, Deket 70%-Ogrinec 30%

Indisponibili: Curci, Grahovac, Peric, Kunic, Savic, Terzic | Squalificati: nessuno | Diffidati: nessuno

Atalanta (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Kessie; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Scamacca.

A disp. Sonzogni, Pardel, Zappacosta, Obric, Kristensen, Gaetano, Ederson, Samardzic, Zalewski, Kamaldeen, Raspadori, Krstovic.

Ballottaggi: Bellanova 70%-Zappacosta 30%, Kessie 55%-Ederson 45%, Elmas 60%-Zalewski 40%, De Ketelaere 80%-Raspadori 20%, Scamacca 60%-Krstovic 40%

Indisponibili: Carnesecchi, Hien, Kossounou, Pompei | Squalificati: nessuno | Diffidati: nessuno

Come stanno gli avversari

Il Borac ha conquistato tre degli ultimi sei campionati bosniaci e quest’anno si affaccia per la seconda volta alla League Phase della Conference League. Finora ha vinto contro il KuPS in casa e perso in trasferta con Panathinaikos e Mjällby, mentre in campionato è al secondo posto con undici vittorie, un pareggio e una sconfitta, a tre punti dallo Zrinjski Mostar capolista.

Alla sfida la squadra di coach Marinovic arriva senza uno dei suoi uomini migliori, il trequartista classe 1994 Stefan Savic, austriaco cresciuto nel settore giovanile del Salisburgo che ha poi girato l’Europa prima di arrivare in Bosnia nell’estate 2024. A inizio novembre si è rotto il tendine d’achille e ne avrà per diversi mesi: il suo contributo finora è stato di quattro gol e tre assist. Più di lui hanno segnato Juricic (13), Deket (7) e Roguljic (6), tre che salvo sorprese saranno titolari questa sera.

Nelle ultime otto partite il Borac ha vinto in sette occasioni e in generale in stagione ha vinto diciotto gare su venticinque, iniziando la sua stagione un mese e mezzo prima rispetto all’Atalanta: ha già nelle gambe dieci partite in più dei nerazzurri di Maurizio Sarri.

L’arbitro

La direzione di gara sarà affidata al 38enne belga Nathan Verboomen, arbitro che sta vivendo le sue prime esperienze nelle grandi competizioni Uefa.

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