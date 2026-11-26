“Lasciare un segno, coltivare un sogno” è il primo appuntamento promosso insieme da Giovani Imprenditori, Donne Impresa e ANAP. All’Auditorium Calegari testimonianze e narrazione teatrale per raccontare come si passa il testimone in un’impresa artigiana”

Che cosa si trasmette quando si lascia la guida di un’impresa? E come si fa spazio alle idee di chi la porterà avanti? A partire da queste domande, sei imprenditori di generazioni diverse racconteranno la propria esperienza in “Lasciare un segno, coltivare un sogno“, l’incontro sul passaggio generazionale promosso da Confartigianato Imprese Bergamo per giovedì 3 dicembre 2026, dalle 18.30 alle 20.30, all’Auditorium Calegari, in via Torretta 12 a Bergamo.

La serata è il primo appuntamento congiunto dei tre Movimenti associativi di Confartigianato Imprese Bergamo. A promuoverla sono il Movimento Giovani Imprenditori, presieduto da Valentina Brunelli, il Movimento Donne Impresa, presieduto da Andreina Facchinetti, e ANAP, l’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato, presieduta a Bergamo da Cecilio Testa. L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto condiviso “Ieri, oggi e domani“, coordinato dalla vicepresidente con delega ai Movimenti Rita Messina Moretti per favorire il dialogo tra generazioni e valorizzare le competenze maturate nelle imprese artigiane.

A portare la propria testimonianza saranno Cecilio Testa e Giosué Berbenni per ANAP, Laura Salvi e Federica Cavalli per il Movimento Donne Impresa, Irene Bonfanti e Giordano Corti per i Giovani Imprenditori. Le loro storie daranno voce a chi ha costruito un’azienda e a chi si assume la responsabilità di farla crescere, mettendo in luce le scelte organizzative, le aspettative e i rapporti familiari che accompagnano il passaggio di consegne.

La serata, condotta da Emanuela Sdraulig, alternerà le testimonianze a momenti di narrazione teatrale a cura di Federica Cavalli. Lo psicologo Mirko Palamini accompagnerà il racconto con una riflessione sugli aspetti umani e relazionali del ricambio generazionale.

Con questo appuntamento Confartigianato Imprese Bergamo intende avviare un percorso di sensibilizzazione e supporto alle imprese che si preparano al passaggio generazionale, una fase decisiva per la continuità delle attività artigiane.

L’incontro è rivolto a imprenditori, famiglie e a chiunque sia interessato al tema. Al termine è previsto un buffet con uno scambio di auguri.