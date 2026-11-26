Foto Fondazione Onlus Rilima Augere

Zogno. Il caso dell’ospedale bergamasco in Ruanda, destinato a essere demolito per lasciare spazio a un circuito di Formula 1, arriva sul tavolo del ministro degli Esteri Antonio Tajani. A sottoporre la vicenda al titolare della Farnesina è il sindaco di Zogno, Giuliano Ghisalberti, che nella mattinata di giovedì 26 novembre ha firmato una lettera indirizzata al ministro e trasmessa per conoscenza al Consolato onorario del Ruanda a Roma e all’Ambasciata del Paese africano a Parigi, chiedendo un intervento diplomatico a tutela del Centro ‘Santa Maria’ di Rilima.

La struttura, oggi riconosciuta dal governo ruandese come ospedale di riferimento nazionale per la chirurgia ortopedica pediatrica e la riabilitazione, è nata negli anni Ottanta grazie all’impegno di Rino Berlendis, alpino di Zogno scomparso lo scorso aprile all’età di 88 anni, e di numerosi volontari e benefattori bergamaschi. Come raccontato nei giorni scorsi da Bergamonews, l’area sulla quale sorge il presidio sanitario è destinata a ospitare un autodromo e un polo commerciale e turistico. Lo sgombero della struttura è previsto entro l’inizio del nuovo anno.

Nella lettera Ghisalberti esprime la “profonda preoccupazione dell’intera nostra comunità” per le sorti dell’ospedale, ricordando i 76 viaggi in Africa compiuti da Berlendis per costruire e far crescere un presidio sanitario che, nel corso dei decenni, ha restituito “speranza e dignità a migliaia di bambini e famiglie in condizioni di estrema fragilità”.

A preoccupare il primo cittadino è soprattutto il rischio di un’interruzione delle cure. L’area sulla quale sorge il centro era stata originariamente acquistata dai fondatori e donata all’Arcidiocesi di Kigali affinché ne proseguisse la missione. “Pur comprendendo le legittime aspirazioni di sviluppo infrastrutturale ed economico della Repubblica del Rwanda – scrive Ghisalberti -, desta forte apprensione il fatto che, a fronte della prevista demolizione delle stanze di degenza, degli ambulatori e degli alloggi per i familiari, non risulti ancora concretizzata una struttura alternativa pronta a garantire la continuità assistenziale per i piccoli pazienti attualmente in cura”.

Due le richieste avanzate dal primo cittadino: valutare ogni possibile soluzione per scongiurare la demolizione dell’ospedale o, qualora il progetto infrastrutturale risultasse irreversibile, garantire la realizzazione di una struttura equivalente prima della dismissione di quella esistente. Ghisalberti chiede dunque “un’azione diplomatica congiunta” che assicuri che “non vi sia alcuna interruzione nelle cure e nell’assistenza ai bambini e alle famiglie coinvolte, nel pieno rispetto delle volontà dei fondatori e dei tanti donatori italiani”.

La presa di posizione dell’amministrazione comunale di Zogno si aggiunge alla mobilitazione delle realtà bergamasche legate all’opera di Berlendis. Nei giorni scorsi anche la Curva Nord dell’Atalanta, da anni impegnata nella raccolta di fondi a sostegno dell’ospedale, aveva manifestato la propria contrarietà alla demolizione con uno striscione esposto durante la partita contro l’Inter: “Giù le mani dall’ospedale in Ruanda”.