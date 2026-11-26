Importante traguardo per Oriocenter in occasione dell’ultima edizione di Food Service Forum. Il Mall bergamasco è tra le 30 migliori food court italiane secondo la Food Service TOP30 – Best Online Reputation 2026, la Power List che ha preso in esame 122 aree ristorazione dei centri commerciali di tutta Italia.

Il riconoscimento arriva in un momento di crescita per il comparto nei centri commerciali. Secondo la IV edizione dell’Osservatorio Food Court, presentata durante il Forum e realizzata con il contributo di oltre 60 realtà tra associazioni, partner, landlord e brand, il settore genera un giro d’affari annuo superiore a 1,1 miliardi di euro, con un incremento del 4% nei primi nove mesi del 2026. Il campione analizzato comprende 13 società di gestione, 384 asset e 122 food court. Un mercato in evoluzione, nel quale il 69% dei landlord ha investito negli ultimi tre anni nella realizzazione di nuove food court o nel restyling di quelle esistenti, mentre il 38% prevede ulteriori interventi nel prossimo triennio.

A confermare il ruolo strategico della ristorazione nell’esperienza di visita sono anche i risultati dell’indagine Ipsos Doxa, condotta su 1.500 frequentatori: per l’89% degli intervistati le aree food contribuiscono a migliorare il giudizio complessivo sul centro commerciale, con una soddisfazione media di 7,4 su 10. La varietà delle proposte, la tipologia di cucina e la convenienza sono tra i principali fattori che orientano la scelta dei consumatori, spesso effettuata direttamente sul posto.

In questo scenario si inserisce l’offerta di Oriocenter, che dispone di due food court e 57 punti ristoro, con un panorama gastronomico in grado di rispondere a gusti e occasioni di consumo differenti. Dalla cucina italiana alle specialità internazionali, con insegne come Dispensa Emilia, Mi Scusi, Wagamama e Panfuwa; dalla pizza di Alice Pizza e Rom’Antica e dalle piadine di La Piadineria alle proposte di Roadhouse, fino ai format dedicati al poke, come Poke House e I Love Poke, e alle specialità di Pan Bolla: un’offerta ampia e diversificata che permette ai visitatori di scegliere tra numerosi format e interpretazioni della ristorazione.

L’ampiezza delle aree dedicate al food, insieme alla varietà dei brand e delle cucine rappresentate, contribuisce a rendere Oriocenter una destinazione in cui lo shopping si integra con momenti di convivialità, pausa e intrattenimento. Un’esperienza che risponde alle nuove aspettative dei consumatori e alla crescente centralità della ristorazione nella vita dei centri commerciali.