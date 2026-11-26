L'homepage del nuovo portale

Ranica. Individuare la fermata più vicina, consultare gli orari dei prossimi tram, pianificare il proprio viaggio e salvare le fermate utilizzate quotidianamente. Da giovedì 26 novembre è online il nuovo sito internet di Teb, completamente rinnovato nella veste grafica e nelle funzionalità, anche in vista dell’entrata in servizio della nuova linea tramviaria T2 della Val Brembana.

Il portale, consultabile all’indirizzo teb.bergamo.it, è disponibile in italiano e in inglese ed è stato riprogettato per rendere più semplice l’accesso alle informazioni da computer e smartphone. Per questi ultimi, in particolare, è stata sviluppata una modalità di navigazione simile a quella di un’applicazione.

Tra le principali novità figura la sezione “Dove vuoi andare”, che, grazie all’integrazione con Google Maps, permette di individuare il percorso più adatto per raggiungere la propria destinazione. Attraverso la geolocalizzazione è invece possibile individuare la fermata più vicina alla propria posizione, visualizzare l’orario del prossimo tram e delle corse successive, oppure consultare gli orari in base al giorno in cui si intende viaggiare.

Pensata soprattutto per i pendolari è la funzione “Fermate preferite”, che consente di salvare quelle utilizzate più frequentemente e ritrovarle direttamente nella homepage del sito, senza dover ripetere ogni volta la ricerca. A ciascuna fermata è inoltre dedicata una scheda con le paline digitali e una mappa attraverso la quale individuare i servizi presenti nelle vicinanze: dalle biglietterie ai parcheggi, passando per i punti di interscambio con gli altri mezzi del trasporto pubblico.

Il nuovo sito è integrato con quello del Gruppo Atb, di cui Teb fa parte, anche per quanto riguarda le informazioni sui biglietti e sugli abbonamenti, così da agevolare gli spostamenti di chi utilizza sia il tram sia gli autobus. Sviluppato dalla società Xtra secondo le linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale (Agid), il portale è stato ottimizzato anche per l’utilizzo con gli assistenti vocali.