Nella quarta puntata di “Oltre l’arrivo” la storia di Imrane, che a Bergamo ha chiesto di studiare per diventare saldatore, e le voci di Alice Manzoni e Martina Pinetti

Per molti ragazzi che arrivano in Italia ed entrano nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) dedicato ai minori stranieri non accompagnati, la prima e unica preoccupazione è spesso una sola: trovare lavoro.

L’urgenza può sembrare drastica, ma per chi è arrivato qui in cerca di un futuro migliore è la base da cui ripartire. La necessità di dare nuovo slancio alla propria vita, combinata con la responsabilità verso la famiglia, spinge i ragazzi a voler bruciare le tappe per inseguire il proprio sogno. È il caso di Imrane, che incontriamo nella quarta puntata di Oltre l’arrivo. Racconti di accoglienza, crescita e futuro a Bergamo.

Imrane è arrivato in Italia nel 2022, a 16 anni, con un mestiere già nelle mani: d’estate suo padre lo mandava a lavorare come aiuto saldatore insieme allo zio, un mestiere imparato alla vecchia maniera, sul campo. Da qui la spinta di Imrane a proiettarsi subito nel mondo del lavoro, dove dall’altra parte c’è un Paese pronto ad accoglierlo: in Italia, infatti, il saldatore rientra stabilmente tra le professioni più difficili da reperire, secondo i dati Excelsior (Unioncamere–Ministero del Lavoro), il Report sul mismatch del Cnel e l’Osservatorio ELIS.

Tuttavia manca un elemento fondamentale: l’istruzione. Non che Imrane non ne fosse consapevole, ma in un mondo in cui il denaro corre più forte della conoscenza non c’è tempo da perdere. La fortuna di Imrane, in questo senso, sta nel sistema di accoglienza e nello specifico nella comunità di accoglienza Don Milani di Sorisole. Quando i ragazzi vengono presi in carico dal sistema, infatti, una delle prime preoccupazioni è avviare un percorso educativo, che parte dall’ottenimento di una certificazione di italiano o della licenza media. Come ci spiega Alice Manzoni, assistente sociale del SAI MSNA del Comune di Bergamo e di Sol.co Città Aperta:

“La maggioranza dei ragazzi che accogliamo sono ragazzi che arrivano in Italia alla ricerca di opportunità lavorative migliori per sé stessi, ma per la propria famiglia. Una sfida spesso per noi è quella di provare a rimandare questo obiettivo. La sfida del prima di andare a lavorare devi quantomeno imparare la lingua italiana, avere una certificazione che attesti il tuo livello d’italiano, è un investimento sul tuo futuro e non è una perdita di tempo, è spesso la prima sfida del nostro lavoro, del lavoro dell’accoglienza, perché è vista come una perdita del tempo, il tempo scuola spesso e volentieri.”

Imrane ricorda così il suo primo giorno di scuola:

“Il primo giorno a scuola non lo dimenticherò mai, è stato imbarazzante, ero molto agitato, tutte le mie emozioni sono mischiate quel giorno. Avevo il laboratorio, mi ricordo bene, ero così emozionato che mi sono dimenticato di portare gli strumenti.”

Ciò che spesso tendiamo a dimenticare è che l’istruzione non è una perdita di tempo: per gli MSNA è, in primo luogo, un luogo di ritrovo e di socialità; poi un luogo di educazione e integrazione; e infine un investimento sul proprio futuro.

Come sempre, però, è inutile fare le cose giuste solo per spuntare una casella su un foglio: serve che questi percorsi siano specifici e ben indirizzati, come ci raccontava la stessa Alice Manzoni in una delle puntate precedenti. Per questo uno dei grandi pregi del nostro territorio è che, attraverso progetti come R.I.S.E., si riesce a fare rete e a mettere i ragazzi in contatto con diversi professionisti, dagli assistenti sociali agli educatori, capaci di gestire anche le situazioni più complesse e di dare ai ragazzi la fiducia giusta per guardare al futuro con speranza. Ce lo racconta ancora Alice Manzoni:

“Lavorare con la famiglia dei ragazzi, che è rimasta nel Paese d’origine, è una delle cose che mettiamo in campo per tutti i ragazzi. Poi con alcuni Paesi è un po’ più facile, con altri è un po’ più difficile, a livello anche solo di infrastrutture per mettersi in contatto, o di presenza di mediazione capace di comprendere e parlare la lingua dei genitori. E poi ci sono quei ragazzi che una famiglia d’origine nel Paese non ce l’hanno più. […] poter essere parte di questo dialogo permette a noi di lavorare meglio, permette ai ragazzi a volte di scaricarsi da alcune responsabilità, perché è difficile avere 15-16 anni e dover spiegare a tuo papà che non puoi andare a lavorare perché sei in Italia e hai 15 anni. Un conto se te lo dice tuo figlio e puoi pensare che non abbia voglia, che sia pigrizia, un conto se te lo dice l’adulto che lo sta accogliendo, che ti spiega che il sistema italiano non permette a un quindicenne di andare a lavorare.”

Imrane frequenta ora il quarto anno di scuola professionale presso il Patronato San Vincenzo, tra disegno meccanico e saldatura. A volerlo è stato lui stesso: ha chiesto alla comunità che lo ha accolto di iscriverlo a una scuola professionale, e il Patronato è stato la prima scelta perché è del suo settore ed è la più vicina a lui. Un modo per affinare e certificare le competenze che da piccolo ha acquisito sul campo con lo zio, ma anche per entrare in un mercato del lavoro che lo aspetta. Ma forse, più ancora, è la ricucitura di una ferita aperta il giorno della partenza, che si può risanare solo con l’amore e con la fierezza che una madre e un padre provano per il proprio figlio, partito in tenera età per dare a tutti un futuro migliore. Alla domanda se senta spesso i genitori, Imrane risponde:

“Mia madre sì, ogni giorno. Ogni giorno, è una cosa culturale. Lei è molto contenta, molto fiera, quello che volevo anch’io, che lei fosse fiera di me.”