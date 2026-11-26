La bimba sarebbe sopravvissuta solo pochi istanti. Sotto indagine l’intero nucleo familiare: oltre alla 17enne anche i genitori e il fratello

Saranno celebrati la prossima settimana, in forma strettamente privata e riservati ai familiari, i funerali della piccola Anna, la neonata morta dopo essere stata partorita in casa da una ragazza di 17 anni in un paese bergamasco dell’Alto Sebino. Secondo quanto emerso dall’autopsia, la bimba sarebbe rimasta in vita soltanto pochi secondi o, al massimo, qualche minuto. La causa della morte sarebbe stata un’insufficienza respiratoria. Anna è il nome che le aveva dato la giovanissima madre dopo la tragedia.

Il dramma si è consumato all’alba di sabato 14 novembre. La ragazza avrebbe iniziato ad accusare dolori già dal giorno precedente. Si sarebbe svegliata alle 5, dopo essersi alzata una prima volta anche intorno alle 2. I genitori l’hanno trovata nel bagno, al piano terra dell’abitazione di famiglia, una casa di tre piani, in una pozza di sangue. La diciassettenne aveva un’emorragia in corso, svenendo più volte. Madre e padre, sotto shock, l’hanno accompagnata all’ospedale di Lovere. Con loro, al momento del fatto, c’era anche il fratello maggiore, rimasto poi nell’abitazione.

Nessuno, in famiglia, sarebbe stato a conoscenza della gravidanza. La stessa ragazza, ascoltata dai carabinieri della Compagnia di Clusone nei giorni successivi alla tragedia, avrebbe dichiarato di non sapere di essere incinta.

Gli inquirenti hanno sentito anche l’ex fidanzato della diciassettenne. Il ragazzo avrebbe raccontato di aver notato, nei mesi precedenti, alcuni cambiamenti fisici nella ragazza e di averla invitata a ottobre a effettuare un test di gravidanza a casa sua. L’esito sarebbe stato negativo, così come quello di un secondo test, eseguito alcune settimane più tardi e acquistato dalla madre della ragazza, anch’essa insospettita. La gravidanza, tuttavia, era già in fase avanzata (la piccola è nata oltre l’ottavo mese). Una circostanza che, secondo quanto emerso, non escluderebbe la possibilità di risultati negativi ai test.