Per la prima volta dopo oltre quattro secoli, la monumentale Natività di Giovan Paolo Cavagna, collocata nella cantoria sinistra della Basilica di Santa Maria Maggiore, potrà essere ammirata da vicino. Dal 27 novembre al 7 febbraio la grande tela, 350 x 455 cm, sarà esposta nell’Aula Picta del Museo Bernareggi, al centro di Una notte a Betlemme. Le Natività di Enea Salmeggia e Giovan Paolo Cavagna, a cura di Giovanni Berera e Silvio Tomasini. La tela diventa infatti il punto di partenza per raccontare una stagione decisiva della pittura bergamasca tra Cinque e Seicento, ricostruendo la vicenda di due artisti che si confrontarono, si contesero le grandi commissioni cittadine e, in alcune occasioni, lavorarono insieme.

Accanto alla Natività di Cavagna saranno esposte due opere provenienti dalla chiesa di Sant’Andrea in Porta Dipinta: la Natività dipinta da Enea Salmeggia nel 1599 e quella realizzata da Cavagna nel 1605. Tre dipinti, un unico episodio evangelico, interpretato attraverso linguaggi e sensibilità differenti. Il confronto permette di riconoscere la cultura veneziana di Cavagna, legata in particolare a Paolo Veronese, e la sua capacità di unire la monumentalità della composizione a una forte attenzione naturalistica. Nella grande tela di Santa Maria Maggiore, il corteo degli angeli che squarcia il buio si contrappone al raccoglimento della Madonna, di San Giuseppe e dei pastori: una scena solenne, ma attraversata da gesti quotidiani e presenze umane. L’agnello portato in dono, il candido panneggio del Bambino, le galline nel cesto della donna sono dettagli che custodiscono significati simbolici e che la visione ravvicinata consentirà finalmente di osservare.

Nelle opere di Salmeggia emerge invece una pittura più misurata e composta, di matrice milanese, costruita attraverso l’equilibrio delle figure e la chiarezza della scena. Non una contrapposizione rigida tra i due maestri, ma il dialogo tra due modi di rendere visibile il medesimo racconto: un Vangelo che, attraverso l’arte, continua a incontrare sensibilità differenti.

La mostra ricostruisce anche la storia delle opere e dei loro autori, profondamente legati alla città. Salmeggia e Cavagna furono protagonisti delle principali committenze religiose bergamasche, dalle pale di Santa Maria Maggiore alla decorazione della cupola della Basilica, fino alla competizione per la grande pala di Sant’Alessandro in Colonna. Le loro vicende restituiscono l’immagine di una città in cui le chiese non erano soltanto luoghi di

conservazione, ma centri di produzione artistica e di confronto tra artisti, istituzioni e comunità. Nel 2026 ricorrono i quattrocento anni dalla morte di Enea Salmeggia; nel 2027 sarà ricordato, invece, il quarto centenario di Giovan Paolo Cavagna (1555 – 1627). Le due ricorrenze accompagnano così un percorso che riunisce idealmente i pittori attorno al tema della Natività e restituisce alla città una pagina importante della propria storia culturale.

Una collaborazione tra Museo e Basilica

La temporanea esposizione della Natività di Cavagna nasce dalla collaborazione tra il Museo Bernareggi e la Basilica di Santa Maria Maggiore, e più in generale tra la Fondazione Adriano Bernareggi e la Fondazione MIA – Congregazione della Misericordia Maggiore. Una sinergia che mette in relazione due luoghi fondamentali di Piazza Duomo e valorizza in modo coordinato patrimoni, competenze e storie. “Mettere in dialogo il Museo e la Basilica significa valorizzare due luoghi imprescindibili per conoscere la storia di Bergamo – sottolinea Giuseppe Giovanelli, presidente della Fondazione Adriano Bernareggi -. La temporanea esposizione della grande tela di Cavagna al Bernareggi dimostra come la collaborazione tra istituzioni possa generare nuove occasioni di conoscenza e rendere il patrimonio cittadino ancora più accessibile”.

Per il Museo, l’esposizione rappresenta anche un’occasione per restituire alla comunità un’opera che appartiene alla storia artistica e liturgica della Basilica, normalmente visibile soltanto da lontano e dall’alto. La visione ravvicinata permetterà di apprezzarne la qualità pittorica, la costruzione della scena e i dettagli narrativi, accompagnando il pubblico alla scoperta dei legami tra i dipinti esposti e i luoghi per cui furono realizzati. “Non si tratta soltanto di custodire e presentare opere di grande valore, ma di continuare a riscoprirle, studiarle e restituirle alla comunità – afferma don Davide Rota Conti, direttore del Museo Bernareggi -. Con questa mostra desideriamo offrire un’occasione speciale per trovare, nel cuore di Bergamo, uno spazio di silenzio e contemplazione, nel quale lasciarsi raggiungere dalla bellezza delle opere e dal mistero del Natale”.

Il Natale al Bernareggi: visite e itinerari

L’inaugurazione della mostra è in programma venerdì 27 novembre, con un concerto in Piazza Duomo. Nel periodo natalizio il Museo propone un calendario di visite guidate e itinerari che intrecciano la mostra con altre opere e luoghi della città, accompagnati dai giovani mediatori de Le Vie del Sacro.

Domenica 29 novembre, ore 11

Venne ad abitare in mezzo a noi – visita guidata alla mostra.

Domenica 6 dicembre, ore 15.30

Arte per le feste –laboratorio per famiglie, speciale Santa Lucia (bambini dai 5 ai 10 anni).

Domenica 6 dicembre, ore 17

La più bella e più magnifica nella città di Bergamo – itinerario dal Bernareggi alla chiesa di Sant’Agata al Carmine, alla scoperta dell’Immacolata di Jacopino Scipioni.

Domenica 13 e 20 dicembre, ore 16.30

Venne ad abitare in mezzo a noi – visite guidate alla mostra.

Sabato 19 dicembre, ore 15.30

Salmeggia e Cavagna, pittori rivali – itinerario tra il Museo Bernareggi e la Basilica di Santa Maria Maggiore, sulle tracce dei due artisti e delle loro grandi commissioni.

Lunedì 21 dicembre e sabato 2 gennaio, ore 15.30

La Pienezza del Tempo – itinerario tra Museo Bernareggi, Battistero e Cattedrale, fino alla Madonna dei Colombi di Giovanni Cariani.

Domenica 27 dicembre, ore 15, e lunedì 4 gennaio, ore 15

Quante storie per un Bambino! – visita e laboratorio per famiglie.

Giovedì 31 dicembre, ore 10.30, e martedì 5 gennaio, ore 15

Salmeggia e Cavagna, pittori rivali – itinerario tra il Museo Bernareggi e Santa Maria Maggiore.

Le visite alla mostra hanno una durata di 60 minuti; gli itinerari cittadini di 90 minuti. Per gli appuntamenti è prevista la prenotazione e, secondo il percorso, il biglietto d’ingresso al museo o la tariffa ridotta di 5 euro. I laboratori per famiglie prevedono un costo di 2 euro per i bambini e 4 euro per gli adulti.





Le proposte per gli oratori

La proposta si estende anche agli oratori, con due laboratori di Avvento dedicati a bambini e ragazzi. Quante storie per un Bambino! è pensato per la fascia 6-10 anni: attraverso le opere di Cavagna, Salmeggia e Ceresa, i bambini scopriranno personaggi, gesti e dettagli della Natività, per poi rielaborare l’esperienza in un laboratorio creativo.

Per i ragazzi dagli 11 ai 16 anni è proposto Tracce di gioia, una visita con brevi attività che invita a riconoscere, attraverso le opere, i diversi volti della gioia e la possibilità di trovare qualcosa di straordinario anche nelle cose più semplici.

Tutte le informazioni su www.fondazionebernareggi.it

Informazioni e prenotazioni: pastorale@fondazionebernareggi.it, 035 278 154.

Per le attività dedicate alle famiglie: scuole@fondazionebernareggi.it, 035 278 151.

Giuseppe Giovanelli, Presidente della Fondazione Adriano Bernareggi afferma: “Questa mostra rappresenta un ulteriore passo del percorso di collaborazione tra il Museo Bernareggi e la Basilica di Santa Maria Maggiore, e più in generale tra la Fondazione Adriano Bernareggi e la Fondazione MIA – Congregazione della Misericordia Maggiore. Una collaborazione che, a partire dall’apertura del nuovo Museo Bernareggi, si è progressivamente consolidata attraverso progetti capaci di mettere in relazione competenze, patrimoni e luoghi di grande valore per la città. Si tratta di una alleanza culturale, che trova in questa esposizione una nuova e concreta espressione. Mettere in dialogo il Museo e la Basilica significa valorizzare in modo coordinato due luoghi fondamentali di Piazza Duomo, entrambi imprescindibili per chi desidera conoscere la storia di Bergamo e comprenderne la straordinaria ricchezza artistica e architettonica. La temporanea esposizione della grande tela di Cavagna al Bernareggi, insieme alle opere provenienti da Sant’Andrea, dimostra come la collaborazione con istituzioni e parrocchie possa generare nuove occasioni di conoscenza e rendere il patrimonio cittadino ancora più accessibile. È una direzione nella quale crediamo e che intendiamo continuare a sviluppare: costruire sinergie intorno alla storia degli artisti e delle loro opere, superando la distinzione tra i singoli luoghi di conservazione per restituire al pubblico una visione più ampia e integrata

della storia culturale e religiosa della città. Questa mostra, dedicata a due protagonisti della pittura bergamasca di fine Cinquecento, ne è un esempio particolarmente significativo”.

Secondo don Davide Rota Conti, Direttore del Museo Bernareggi: “La valorizzazione del patrimonio artistico religioso del territorio bergamasco è una delle vocazioni fondamentali del Museo Bernareggi. Non si tratta soltanto di custodire e presentare opere di grande valore, ma di continuare a riscoprirle, studiarle e restituirle alla comunità, riconoscendo il ruolo che i nostri artisti hanno avuto nella storia culturale e spirituale di questa terra. L’attenzione ai pittori bergamaschi, alla loro vicenda umana e alla loro capacità di interpretare il sentimento religioso del proprio tempo è parte

essenziale della nostra missione. Con questa mostra desideriamo offrire ai bergamaschi e a quanti visiteranno la città durante il periodo natalizio un’occasione speciale: trovare, nel cuore di Bergamo, uno spazio di silenzio e contemplazione, nel quale lasciarsi raggiungere dalla bellezza delle

opere e dal mistero del Natale. Le tre Natività di Cavagna e Salmeggia raccontano come, attraverso sensibilità e linguaggi diversi, l’uomo abbia cercato nei secoli di dare forma al mistero dell’Incarnazione. È questo, in fondo, il dono più prezioso che l’arte sacra può ancora offrire: rendere visibile

ciò che le parole non sempre riescono a esprimere e aprire, attraverso la bellezza, una possibilità di incontro con il significato più profondo del Natale”.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OPERE

Giovan Paolo Cavagna, Natività (1593)

Basilica di Santa Maria Maggiore

Olio su tela (cm 350 x 455)

La tela, posta in testa alla navata sinistra della Basilica di Santa Maria Maggiore, fu pagata a Giovan Paolo Cavagna nel 1593. La composizione testimonia il profondo legame di Cavagna con la pittura veneziana e, in particolare, l’influenza di Paolo Veronese, di cui il pittore era considerato dai contemporanei bergamaschi degno erede. A questa cultura pittorica, fatta di cromie cangianti e scenografie monumentali, si unisce l’attenzione

naturalistica propria della scuola lombarda, che cala la scena in una dimensione umana e quotidiana. Attorno al Bambino, infatti, si raccolgono la Madonna, che teneramente gli sorregge il capo, San Giuseppe e i pastori inginocchiati, i cui gesti restituiscono la semplicità e la rusticità di uomini del popolo. L’intimo raccoglimento della scena si contrappone al vorticoso corteo di angeli che squarcia il buio, a cui però i personaggi, assorti nella contemplazione del Salvatore, non sembrano fare caso. L’opera presenta alcuni dettagli profondamente simbolici: l’agnello portato in dono dai pastori prefigura il sacrificio di Cristo “Agnus Dei”; il bianco panneggio che avvolge il Bambino richiama il sudario della futura sepoltura; le quattro galline portate dalla donna nel cesto, sono riferimento alla chioccia come immagine di carità e protezione, citata dallo stesso Cristo nell’invettiva contro i farisei.

Giovan Paolo Cavagna, Natività (1605)

Chiesa di Sant’Andrea

Olio su tela (cm 190×110)

Offerta alla Chiesa di Sant’Andrea dalla Confraternita di Santa Maria della Pace, l’opera, non firmata, è all’unanimità attribuita a Cavagna per l’accostamento alla composizione della Natività di Santa Maria Maggiore e della Natività con santi francescani della Fondazione Casa di ricovero Santa Maria Ausiliatrice. La disposizione delle figure, dal San Giuseppe con lo sguardo rivolto al cielo, al luminoso profilo della Vergine, fino al gruppo

dei pastori in adorazione sul lato opposto, definisce un andamento diagonale discendente che converge lo sguardo verso Gesù Bambino, adagiato su un candido lenzuolo, centro focale dell’intera composizione. Certamente cavagnesche sono anche l’attenzione per il contrasto luministico e l’interpretazione naturalistica dei motivi bassaneschi, nonché l’intonazione cromatica tenuta su toni spenti. La semplicità della spoglia capanna e la naturalezza dei personaggi contrastano con l’apparizione celeste che si manifesta nella parte superiore del dipinto. Una schiera di angeli, infatti, emerge dalle nubi dorate, portando la luce della rivelazione divina nell’oscurità della notte. Un angelo isolato, sulla destra, sembra collegare simbolicamente il mondo terreno alla dimensione divina. Cavagna dimostra anche un uso sapiente del colore di derivazione veneta: il rosso e il blu del manto della Madonna e il giallo dorato dell’abito del pastore in primo piano risaltano brillanti sul fondale dai toni scuri. La nascita di Cristo viene così presentata come un

evento insieme umile e solenne, nel quale il mistero divino si manifesta attraverso la semplicità dei gesti umani.