L'apertura|
McDonald’s apre a Clusone: 40 nuovi posti di lavoro in alta Val Seriana
Il ristorante lungo la Statale 671 è il 25° della catena in provincia: 201 posti a sedere, McDrive e un’area giochi per bambini. Sabato 5 dicembre la festa di inaugurazione con il sindaco Morstabilini
Clusone. McDonald’s sbarca in alta Val Seriana. Apre oggi, giovedì 26 novembre, il nuovo ristorante della catena di fast food in località Fiorine, lungo la Statale 671, a Clusone. Si tratta del 25° locale del marchio in provincia di Bergamo: l’apertura ha portato alla creazione di 40 posti di lavoro, con personale proveniente dal comune baradello e dai paesi limitrofi.
L’inaugurazione ufficiale è in programma sabato 5 dicembre alle 16, con il taglio del nastro alla presenza del sindaco Massimo Morstabilini. A seguire, una festa aperta a tutti con diverse attività di intrattenimento. “Il nostro intento, insieme con tutto il mio team, è quello di offrire momenti unici di convivialità e il nostro pieno supporto al territorio locale, generando non solo occupazione, ma anche valore sociale – commenta Ottavio Calderoni, licenziatario McDonald’s -. Sono sicuro che, con i nostri servizi e la nostra offerta di ristorazione a Clusone e nell’alta Val Seriana, potremo diventare un punto di riferimento per tutta la comunità locale”.
Il nuovo ristorante dispone di 201 posti a sedere ed è dotato di chioschi digitali attraverso i quali i clienti possono effettuare gli ordini in autonomia, personalizzare le ricette e usufruire del servizio al tavolo. All’interno del locale trova spazio anche il McCafé, dedicato alle colazioni e alle pause durante la giornata, con un’offerta di bevande e prodotti da forno provenienti da aziende italiane. Presente anche la corsia McDrive, che permette di ordinare, pagare e ritirare il proprio pasto senza scendere dall’auto. Due gli spazi dedicati ai bambini: uno all’interno della sala e un’area giochi all’esterno del ristorante.