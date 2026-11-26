Clusone . McDonald’s sbarca in alta Val Seriana. Apre oggi, giovedì 26 novembre, il nuovo ristorante della catena di fast food in località Fiorine, lungo la Statale 671, a Clusone. Si tratta del 25° locale del marchio in provincia di Bergamo: l’apertura ha portato alla creazione di 40 posti di lavoro, con personale proveniente dal comune baradello e dai paesi limitrofi.

L’inaugurazione ufficiale è in programma sabato 5 dicembre alle 16, con il taglio del nastro alla presenza del sindaco Massimo Morstabilini. A seguire, una festa aperta a tutti con diverse attività di intrattenimento. “Il nostro intento, insieme con tutto il mio team, è quello di offrire momenti unici di convivialità e il nostro pieno supporto al territorio locale, generando non solo occupazione, ma anche valore sociale – commenta Ottavio Calderoni, licenziatario McDonald’s -. Sono sicuro che, con i nostri servizi e la nostra offerta di ristorazione a Clusone e nell’alta Val Seriana, potremo diventare un punto di riferimento per tutta la comunità locale”.