Il meteo|
Mattinata di precipitazioni, schiarite nel pomeriggio: le temperature calano
In quota nevicate sopra i mille metri, le minime si abbassano. Nel weekend torna il sereno
La circolazione depressionaria che abbraccia la nostra penisola, formatasi in seno al flusso atlantico perturbato, va lentamente colmandosi entro la giornata di domani. Nel frattempo, un minimo in quota dall’Europa centrale si muove verso l’arco alpino e favorirà l’ingresso di venti di bora sull’alto Adriatico e di tramontana su Liguria e Tirreno entro la mattina di sabato, favorendo un rialzo della pressione atmosferica e un generale calo delle temperature e dell’umidità. Le previsioni a cura di Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo.
Giovedì 26 novembre 2026
Tempo Previsto: Fino al mattino persistono cieli molto nuvolosi o coperti ovunque, con precipitazioni diffuse e moderate lungo la fascia di bassa pianura e zone orientali montuose della regione, nevose in genere oltre 1100/1300 m; fenomeni deboli e sparsi altrove. Nella seconda parte di giornata graduale cessazione dei fenomeni e parziali schiarite a partire dalle zone occidentali della Regione, in successiva estensione alle altre aree nel corso della serata. Dopo il tramonto formazione di foschie e locali nebbie sui settori pianeggianti occidentali.
Temperature: Minime intorno a +6/8 °C, Massime intorno a +9/11 °C. Zero termico in libera atmosfera intorno a 1400/1600 m.
Venti: In alta montagna deboli settentrionali, in pianura deboli di direzione variabile.
Venerdì 27 novembre 2026
Tempo Previsto: Giornata caratterizzata dalla bassa predicibilità, a causa di un minimo in quota proveniente dall’Europa Centrale.
In generale al momento è verosimile una previsione di massima, con predominanza di ampie schiarite sul settore alpino e prevalenza di nubi compatte con qualche fenomeno tra Prealpi, Pianura Padana e Appennino. Deciso calo termico-igrometrico a quote di montagna.
Temperature: in calo: Minime intorno a +4/6 °C, massime intorno a +7/9 °C. Zero termico in calo a fine giornata verso i 1000/1200 m.
Venti: In alta montagna moderati settentrionali, in pianura deboli orientali.
Sabato 28 novembre 2026
Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso su Alpi, Prealpi, Appennino e zone di alta pianura. Altrove rischio nebbie, localmente persistenti per gran parte della giornata.
Temperature: In calo nei valori minimi con valori intorno a +1/3 °C, massime stabili intorno a +7/9 °C, fatto salvo valori più bassi laddove persisteranno le nebbie. Zero termico in aumento e intorno a 1700/1900 m.
Venti: In alta montagna deboli o moderati settentrionali, in pianura deboli di direzione variabile.