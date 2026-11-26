La circolazione depressionaria che abbraccia la nostra penisola, formatasi in seno al flusso atlantico perturbato, va lentamente colmandosi entro la giornata di domani. Nel frattempo, un minimo in quota dall’Europa centrale si muove verso l’arco alpino e favorirà l’ingresso di venti di bora sull’alto Adriatico e di tramontana su Liguria e Tirreno entro la mattina di sabato, favorendo un rialzo della pressione atmosferica e un generale calo delle temperature e dell’umidità. Le previsioni a cura di Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo.

Giovedì 26 novembre 2026

Tempo Previsto: Fino al mattino persistono cieli molto nuvolosi o coperti ovunque, con precipitazioni diffuse e moderate lungo la fascia di bassa pianura e zone orientali montuose della regione, nevose in genere oltre 1100/1300 m; fenomeni deboli e sparsi altrove. Nella seconda parte di giornata graduale cessazione dei fenomeni e parziali schiarite a partire dalle zone occidentali della Regione, in successiva estensione alle altre aree nel corso della serata. Dopo il tramonto formazione di foschie e locali nebbie sui settori pianeggianti occidentali.

Temperature: Minime intorno a +6/8 °C, Massime intorno a +9/11 °C. Zero termico in libera atmosfera intorno a 1400/1600 m.

Venti: In alta montagna deboli settentrionali, in pianura deboli di direzione variabile.

Venerdì 27 novembre 2026

Tempo Previsto: Giornata caratterizzata dalla bassa predicibilità, a causa di un minimo in quota proveniente dall’Europa Centrale.

In generale al momento è verosimile una previsione di massima, con predominanza di ampie schiarite sul settore alpino e prevalenza di nubi compatte con qualche fenomeno tra Prealpi, Pianura Padana e Appennino. Deciso calo termico-igrometrico a quote di montagna.

Temperature: in calo: Minime intorno a +4/6 °C, massime intorno a +7/9 °C. Zero termico in calo a fine giornata verso i 1000/1200 m.

Venti: In alta montagna moderati settentrionali, in pianura deboli orientali.

Sabato 28 novembre 2026