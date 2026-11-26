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L’Atalanta scrive un’altra pagina quantomeno bizzarra di una stagione dai contorni sempre più grotteschi, lasciando il Gradski Stadion con una vittoria maturata solo nel finale. Quella di Banja Luka è una partita difficile da inquadrare, per quanto la bilancia tecnica, di intensità e velocità pendesse dalla parte nerazzurra. Eppure, per strappare il 3-2 finale c’è stato bisogno di una sorta di harakiri dei padroni di casa, rimasti in nove per due espulsioni tragicomiche nell’ultimo quarto d’ora, spianando la strada alla rimonta atalantina. Fino a quando il solito Krstovic ha cambiato l’inerzia con il suo gol, la versione nerazzurra vista in campo è stata tra le più scoraggianti. Alla faccia della continuità post l’Inter: la serie di occasioni divorate da Rowe e compagni è stata sbalorditiva e il 2-0 che è stato sul tabellone fino a quattro minuti dal novantesimo era la giusta punizione per una squadra lontanissima da ciò che dovrebbe rappresentare. La vittoria che è emersa nel recupero non è casuale dal punto di vista della produzione offensiva, ma per quello che è stato l’atteggiamento messo in campo. Il risultato ha permesso di salvare quantomeno la faccia e la classifica – ora la Dea è al dodicesimo posto con sette punti in quattro partite – ma le riflessioni da fare sono molte.

Le scelte

Rotazioni a metà per Maurizio Sarri, che cambia in attacco ma non in difesa. Davanti a Sportiello la linea è composta da Zappacosta e Bernasconi esterni, mentre al centro ci sono Scalvini e il “padrone di casa” Kolasinac, che gioca nel suo paese da avversario per la prima volta e nel tunnel viene salutato timidamente dal classe 2009 Deket, suo compagno in nazionale. Pasalic ed Ederson – che scambia i saluti nel pregara con Jurkas, portiere titolare e capitano neanche a vent’anni: classe 2007 – compongono la cerniera centrale, mentre le sorprese sono in avanti: Raspadori dietro Scamacca, con Zalewski e Rowe sulle corsie esterne.

I padroni di casa hanno una modestia tecnica e tattica notevole rispetto alla Dea, che approccia col piede giusto e in venti minuti genera cinque palle-gol pulite: il primo che prova a raffreddare l’ambiente è Raspadori, con un mancino dopo due minuti e mezzo che Jurkas respinge in maniera non perfetta. Il portiere diciannovenne fa meglio in uscita bassa su Ederson, innescato da un buono spunto di Zalewski, mentre deve solo guardare i diagonali di Raspadori e Pasalic che scorrono non così tanto a lato del palo, su un campo zuppo a causa della pioggia battente che cade su Banja Luka.

La superiorità andrebbe capitalizzata: Rowe è un rompicapo che la difesa bosniaca non sa risolvere e i recuperi palla alti voluti da Sarri mettono in difficoltà una squadra abituata a palleggiare, ma non alla stessa velocità a cui viaggiano i nerazzurri (per l’occasione in bianco). Di punto in bianco, però, la luce bergamasca si spegne. Un atteggiamento difensivo troppo molle porta al vantaggio del Borac, con un’azione non particolarmente veloce e nemmeno imprevedibile, generata da un lancio lungo e rifinita da Vukovic che dalla sinistra trova il bomber Juricic, abile a liberarsi di Kolasinac e trafiggere Sportiello da vicino.

Attoniti i cinquecento tifosi atalantini, confinati tutto il giorno nell’anti-stadio dopo un passaggio difficile anche alla frontiera bosniaca e dietro una rete metallica nel proprio settore. Meriterebbero di meglio, invece nel giro di otto minuti vedono la loro squadra subire un altro gol. Questa volta nasce da un controllo sbagliato di Ederson sulla trequarti avversaria, rifinito ancora da Vukovic e concluso nell’area piccola dal tocco del classe 2009 Deket, che poi si fa anche un selfie con l’assist-man nella bolgia dei diecimila.

La partita è storica per il Borac, è stata caricata parecchio nei giorni scorsi e si percepisce da come i giocatori in campo esultano per ogni contrasto vinto in maniera plateale, riuscendo ad avere la meglio al cospetto di una squadra che ha un motore diverso, ma che non riesce a innescarlo. La carica emotiva è tutta balcanica, mentre gli atalantini cercano di darsi quantomeno forza. Sarri nell’intervallo toglie Bernasconi e soprattutto un Ederson impresentabile per far spazio a Bellanova e a un leader come Kessie: il gioco migliora, o meglio, torna ad essere di qualità come a inizio partita, ma il gol non arriva.

E se Pasalic se ne mangia uno notevole, il modo in cui Rowe manca la porta vuota su uno svarione di Jurkas è per certi versi scoraggiante. Dalla panchina prima dell’ora di gioco si alzano De Ketelaere e Krstovic al posto di Raspadori e Scamacca, ma in campo il gioco è spezzettato. E l’Atalanta è complice, visto che continua a commettere inutili falli che permettono al Borac di guadagnare metri. Ogrinec proprio su una situazione nata proprio così sfiora la traversa a Sportiello battuto. Nell’altra area invece è la sagra degli errori semplici: De Ketelaere da due metri spara in cielo un altro buon pallone.

E allora ci pensa il Borac a riaprirla per la Dea, restando in dieci per l’ultimo quarto d’ora dopo l’espulsione di Pascual (entrato da otto minuti) sul solito Rowe, che poi spara sulla faccia di Jurkas un’altra conclusione da pochi passi, e poi in nove per un fallo durissimo di Herrera su Zalewski, un minuto dopo il colpo di testa di Krstovic che riapre tutto. Kolasinac fa pari al minuto 89, poi nel recupero Zappacosta batte Jurkas per la terza volta, salvando la faccia e portando a casa tre punti dovuti. Ma senza troppo da festeggiare.

Borac-Atalanta 2-3

Marcatori: 22′ Juricic, 29′ Deket, 86′ Krstovic, 89′ Kolasinac, 90+3′ Zappacosta

Borac (4-4-2): Jurkas; Cipetic (67′ Pascual), Meijers, Carolina, Herrera; Sijaric (57′ Rogan), Hiros, Jojic (57′ Ogrinec), Vukovic; Juricic, Deket (76′ Sanincanin). A disp. Shiskovski, Cetkovic, Ridan, Kukavika, Grahovac, Vranjes, Milak, Romera. All. Marinovic

Atalanta (4-2-3-1): Sportiello; Zappacosta, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi (46′ Bellanova); Ederson (46′ Kessie), Pasalic (78′ Elmas); Zalewski, Raspadori, Rowe; Scamacca. A disp. Sonzogni, Pardel, Obric, Kristensen, Gaetano, Samardzic, Kamaldeen, De Ketelaere, Krstovic. All. Sarri

Arbitro: Verboomen (Belgio)

Ammoniti: Meijers (17′), Sijaric (32′), Rowe (40′), Pasalic (50′) per gioco falloso

Espulsi: Pascual (75′) per fallo su chiara occasione da gol; Herrera (88′) per grave fallo di gioco.

Recupero tempo: pt 2′, st 7′

Spettatori: circa 10mila, 494 ospiti

Note: –

I gol

1-0 Juricic (22′) – Sviluppo dell’azione con qualità del Borac passando dalla corsia sinistra con un lancio lungo per Vukovic che ha il tempo per mettere un rasoterra lento che passa dopo due veli e arriva in mezzo all’area a Juricic, che spalle alla porta si gira con facilità contro una marcatura troppo molle di Kolasinac e da otto metri può facilmente battere a rete spiazzando Sportiello.

2-0 Deket (29′) – Da un controllo sbagliato di Ederson nasce una ripartenza ancora sull’out sinistro, con il solito Vukotic che si involta in fascia e ha anche il tempo di rientrare sul destro senza essere disturbato, mettendo un pallone che il classe 2009 Deket spinge in rete a pochi passi dalla porta anticipando una difesa ancora troppo passiva.

2-1 Krstovic (86′) – Forcing selvaggio dell’Atalanta, che spinge sulla destra con Bellanova che guarda la situazione e crossa col sinistro a rientrare: a centro area c’è Krstovic, che ha un metro di spazio lasciatogli da Meijers e di testa insacca il primo gol della serata nerazzurra.

2-2 Kolasinac (89′) – Sulla punizione derivata dal fallo da espulsione commesso da Herrera, Zalewski pennella col destro un cross sul secondo palo: la palla sbatte sul legno e finisce tra i piedi di Kolasinac che da pochi metri mette in porta il gol del pari.