Mercoledì sera|
Malfunzionamento della caldaia di casa, due anziani intossicati a Ponteranica
Sono stati sottoposti al trattamento in camera iperbarica a Zingonia per poi essere di nuovo riportati in ospedale
Ponteranica. Due anziani di 77 e 78 anni sono stati ricoverati in ospedale e sottoposti a trattamenti in camera iperbarica dopo essere rimasti intossicati in casa propria nella serata di mercoledì 25 novembre.
La coppia è stata soccorsa a causa probabilmente di un malfunzionamento della caldaia della propria abitazione, posizionata in lavanderia.
I pazienti, intossicati dal monossido di carbonio, sono stati trasportati al policlinico S. Marco di Zingonia. Sono poi stati trasferiti in Habilita Zingonia alle ore 19.45 per il trattamento di ossigeno terapia in regime di emergenza in camera iperbarica che ha avuto inizio pochi minuti più tardi.
Al termine del trattamento i due pazienti sono quindi stati trasportati nuovamente
presso l’ospedale di provenienza.