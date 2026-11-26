Ponteranica. Due anziani di 77 e 78 anni sono stati ricoverati in ospedale e sottoposti a trattamenti in camera iperbarica dopo essere rimasti intossicati in casa propria nella serata di mercoledì 25 novembre.

I pazienti, intossicati dal monossido di carbonio, sono stati trasportati al policlinico S. Marco di Zingonia. Sono poi stati trasferiti in Habilita Zingonia alle ore 19.45 per il trattamento di ossigeno terapia in regime di emergenza in camera iperbarica che ha avuto inizio pochi minuti più tardi.