Bergamo. Utilizzare l’intelligenza artificiale per renderla uno strumento concreto per il monitoraggio e la gestione degli impianti tecnologici civili. È l’obiettivo che porta avanti la start up bergamasca Niuco, specializzata nell’intelligenza artificiale applicata. Venerdì 27 novembre lle 19.30 a Milano, nella cornice di Palazzo Reale, nell’incontro dal titolo “Niuco – Prospettive Future”, verrà svelato il progetto Niuplant, la soluzione intelligente per il monitoraggio e la gestione di edifici, impianti e territori. Niuco sviluppa piattaforme digitali, applicazioni e servizi personalizzati che integrano sistemi di monitoraggio, analisi dei dati e intelligenza artificiale.

L’obiettivo è trasformare informazioni provenienti da fonti diverse in strumenti facilmente consultabili, attraverso dashboard e sistemi di controllo, per aiutare imprese, enti pubblici e organizzazioni a individuare criticità, pianificare gli interventi e sviluppare nuovi servizi. Un modello che unisce tecnologie avanzate e competenze specialistiche, grazie a un team multidisciplinare con esperienza nei settori dell’impiantistica, dell’ingegneria, dell’automazione, del software e dell’analisi dei dati. Il progetto Niuplant punta a migliorare l’efficienza energetica degli edifici, attraverso strumenti di analisi basati sull’intelligenza artificiale, per individuare tempestivamente eventuali criticità e ridurre il rischio di guasti, malfunzionamenti e interventi straordinari.