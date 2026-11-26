Il cartellone|
Il week-end al cinema: Brad Pitt, Jovanotti, Ficarra e Picone, Walt Disney e…
Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end
Brad Pitt torna protagonista al cinema. Il celebre attore sarà al centro delle scene del film “Le nuove disavventure di Cliff Booth”, spin-off di “C’era una volta… a Hollywood” , diretto da David Fincher, con sceneggiatura di Quentin Tarantino.
Altra novità sul grande schermo è rappresentata da “Hexe – Il regno delle streghe”, il 65° lungometraggio d’animazione del canone Walt Disney Animation Studios e segna il debutto alla regia di Josie Trinidadde.
Completano il quadro dei nuovi arrivi “Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti”, il primo docufilm dedicato a Jovanotti; “La notte delle fragole”, diretto da Alessandro Genovesi, con Ficarra, Picone, Anna Foglietta e Vittoria Puccini.
In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Ti presento i Fotter”, con Robert De Niro, “Hunger Games: L’alba sulla mietitura”, “Scrooge: Gli spiriti del Natale”, “Se domani non torno”, “Il gatto col cappello”, “Il rumore delle cose nuove”, “Mustang”, “Ramayana: La nascita di una leggenda”, “Ti presento i Fotter”, “Un weekend artificiale” e “Your Name”.
Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end.
GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE
VENERDI’ 27 NOVEMBRE
CINETEATRO BOCCALEONE a Bergamo
I film al Cineteatro Boccaleone a Bergamo
CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate
I film al Cineteatro Gavazzeni di Seriate
SABATO 28 NOVEMBRE
CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate
I film al Cineteatro Gavazzeni di Seriate
DOMENICA 29 NOVEMBRE
CINETEATRO BOCCALEONE a Bergamo
I film al Cineteatro Boccaleone a Bergamo
Le nuove disavventure di Cliff Booth – Foto film Uci