Giorgio Gori (Foto Roberta Chiaro)

“Con questo libro non ho voluto guardare all’attualità. Ho guardato oltre, alle elezioni politiche: è un po’ come io vorrei che fosse il centro-sinistra che aspira a governare il Paese, una specie di cassetta degli attrezzi per un’agenda di governo”: nei nuovi spazi di Gres+ (inaugurati poco più di una settimana fa) e in scia a Massimo Recalcati – che aveva dialogato con Daniele Rocchetti sullo stesso palco poco prima -, l’ex Sindaco di Bergamo ora europarlamentare Giorgio Gori ha presentato il suo nuovo libro, il secondo, in una serata marchiata Circolo Matteotti di Bergamo.

Si intitola “Una sinistra della realtà”, più di 250 pagine, edito da Giunti, da ieri nelle librerie e ordinabile su Amazon. A Bergamo la prima di una lunga serie di presentazioni: più di 200 persone in sala, non male per un libro che parla di sinistra e di politica, in una serata umida di pioggia. È anche la dimostrazione di quanto Gori a Bergamo continui ad avere un credito che sembra non erodersi, nemmeno a due anni e mezzo dalla conclusione del suo secondo mandato da Sindaco.

Sul palco con Ferruccio De Bortoli – ex direttore del Corriere e del Sole24Ore, il giornalista che forse è più affine a Gori, anche nella postura e nella pacatezza davanti al microfono -, Gori sciorina la sua ricetta, quella per “rimettere in moto il Paese”, per crescere e produrre ricchezza, “perché, se non produciamo ricchezza, non possiamo certo pensare di redistribuirla”. “Complessità” è la parola che forse più di tutte riecheggia nella serata al Gres: quella dei problemi dell’Italia, incancreniti da oltre 3 decenni di crescita trascurabile (dal 2015 il debito pubblico è passato da 2000 a 3200 miliardi di euro!), e quella delle soluzioni che vanno messe in campo per fare qualcosa, per dare un futuro migliore “ai ragazzi di questo Paese e ai nostri figli, che non hanno mai visto l’Italia crescere. Crescere per migliorare la sanità, per investire sul welfare, sul capitale umano, sulle competenze, per una giustizia più efficiente e così via.”

“Fare promesse che si possono mantenere, non giocare a chi la spara più grossa” dice Gori. L’applauso della sala scatta spontaneo sul “in questa città abbiamo vinto dicendo esattamente quel che avremmo poi fatto, e da quel programma ho tagliato le cose che capivo che non avremmo potuto fare”. Da qui, il salario minimo? “Non basta a risolvere il problema dei bassi stipendi del Paese se la nostra produttività è un terzo di quella della Germania”. Puntare sulle energie rinnovabili? “Certo, accompagnate da una quota di energia nucleare se vogliamo costruire il giusto mix energetico e pagare meno le bollette”. Il sostegno all’Ucraina? “Assolutamente sì. Il sostegno a Kyiv è una linea rossa che non può essere superata”. Il green deal? “L’obiettivo decarbonizzazione resta, ma va ricalibrato, perché non possiamo non accompagnare il nostro sistema industriale nella transizione verde”. La patrimoniale? “Insisterci, in un Paese che ha il 43% di pressione fiscale, è un errore. Porterei un più di equità sulla tassa di successione, come fanno negli altri Paesi Europei”. E molto altro ancora, tanto è denso il libro.

Un’ora e un quarto che va via veioce, in un dialogo sempre pacato e lucido, con l’ex Sindaco sempre pragmatico, ma pervaso da un ottimismo di fondo, mai nostalgico. In platea anche gli assessori del Gori Sindaco, Francesco Valesini, Sergio Gandi, Ferruccio Rota, Loredana Poli, Nadia Ghisalberti, Marco Brembilla.