Bergamo. Una regia nazionale per affrontare l’emergenza abitativa, maggiori risorse e nuovi strumenti normativi e fiscali a disposizione delle amministrazioni locali. C’è anche Bergamo, rappresentata dall’assessora Claudia Lenzini, tra i 33 Comuni italiani che nella giornata di giovedì 26 novembre, in occasione della 43ª Assemblea annuale dell’Anci in corso a Verona, hanno consegnato una lettera congiunta al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, chiedendo un incontro urgente sulle politiche della casa.

A promuovere l’iniziativa è l’Alleanza Municipalista per il Diritto alla Casa, nata tre anni fa per sollecitare l’elaborazione di un Piano Casa nazionale. In questo arco di tempo gli amministratori hanno chiesto per tre volte un confronto con il ministro, senza mai ottenerlo.

I Comuni accolgono favorevolmente l’annuncio del Piano Casa nazionale, ma attendono ancora la pubblicazione degli avvisi pubblici per lo stanziamento delle prime risorse destinate alla ristrutturazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (Erp). Guardano inoltre con favore alla prospettiva di ripristinare il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione e quello per gli inquilini morosi incolpevoli, due misure di cui si discute in questi giorni, ma sul cui rifinanziamento non vi sono ancora certezze.

Secondo gli amministratori, tuttavia, per dare una risposta incisiva alla crisi abitativa serve un ripensamento complessivo delle politiche della casa. Da qui la richiesta di aprire un tavolo di confronto sulle dieci proposte elaborate dall’Alleanza: una legge quadro sull’accesso all’edilizia residenziale pubblica e sociale; l’assegnazione gratuita ai Comuni di immobili e aree inutilizzate; il rifinanziamento dei fondi nazionali per la locazione e la morosità incolpevole; una legge nazionale per la regolamentazione delle piattaforme turistiche; una misura strutturale per l’emergenza abitativa e le persone senza dimora; incentivi fiscali per gli affitti a canone concordato e penalizzazioni per gli immobili agibili lasciati sfitti; una normativa specifica per favorire l’industrializzazione dell’edilizia residenziale sociale; il sostegno alle agenzie sociali per la locazione; maggiori finanziamenti per le residenze universitarie; l’accesso a fondi immobiliari a regia pubblica per la realizzazione di alloggi a prezzi accessibili.

Un capitolo della lettera è dedicato alla Legge di Bilancio, che secondo i firmatari ha parzialmente recepito la necessità di intervenire sulla leva fiscale per incentivare gli affitti a canone concordato. La proposta dei Comuni è quella di lavorare congiuntamente ad alcuni emendamenti, introducendo anche misure per disincentivare il cosiddetto “vuoto agibile”, ovvero il fenomeno delle abitazioni utilizzabili ma lasciate sfitte nei territori ad alta tensione abitativa.

La richiesta è, più in generale, quella di una revisione organica delle politiche abitative, che coinvolga gli aspetti urbanistici, fiscali e di finanziamento delle opere pubbliche, chiamando in causa anche altre istituzioni nazionali, come l’Agenzia delle Entrate per la verifica dei contratti di locazione.

Riprendendo le parole pronunciate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’apertura dell’assemblea dell’Anci, gli amministratori ribadiscono che quello della casa è un “modello che deve essere ripensato”, confermando la disponibilità degli enti locali a fare la propria parte. “Una regia nazionale resta però davvero fondamentale – si legge nella lettera – perché da soli i nostri Comuni non hanno sufficienti risorse regolamentari, normative e materiali per garantire un diritto primario come quello alla casa, essenziale per il godimento di diritti come la salute, il lavoro e l’istruzione e per mantenere attrattivi i nostri territori per famiglie, lavoratrici, lavoratori e studenti”.