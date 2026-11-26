Foto Christie’s International Real Estate

Quindici camere da letto, venti bagni, una spa e persino un camminamento sotterraneo: la storica dimora che fu casa di Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker è nella vetrina internazionale di Christie’s. Il prezzo? Trattativa riservata

Bergamo. Quindici camere da letto, venti bagni e oltre cinquemila metri quadrati nel cuore di Città Alta. Non capita tutti i giorni di imbattersi, scorrendo Instagram, nell’annuncio di vendita di uno dei palazzi più esclusivi di Bergamo. È il caso di Palazzo Trussardi, storica dimora cinquecentesca tra via Porta Dipinta e via Osmano, finita nella vetrina internazionale di Christie’s International Real Estate.

A raccontarlo è il Corriere Bergamo, che ha ripercorso la storia immobiliare del complesso partendo proprio dal video promozionale diffuso sui social dall’agenzia specializzata in residenze di lusso. “Cinque secoli di storia, una visione contemporanea” è lo slogan scelto per accompagnare le immagini della proprietà: scalinate in marmo, soffitti affrescati e ambienti di rappresentanza. A completare il complesso, che si estende per 5.150 metri quadrati, ci sono una spa, un parco, una terrazza, cinque appartamenti da 200 metri quadrati ciascuno e persino un camminamento sotterraneo che raggiunge Porta Sant’Agostino.

Il palazzo, risalente al 1570, è noto ai bergamaschi anche per il caratteristico cuore disegnato dall’edera all’ingresso. Qui hanno vissuto, negli anni del loro matrimonio, Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker.

L'interno del palazzo. Foto Christie’s International Real Estate

Ma quanto costa assicurarsi un pezzo di storia di Città Alta? Nell’annuncio non compare alcuna cifra: la trattativa è riservata. Secondo quanto ricostruito dal Corriere, una decina di anni fa la valutazione ufficiosa dell’immobile si aggirava attorno ai 18 milioni di euro, mentre in tempi più recenti si era parlato di una cifra compresa tra i 9 e i 10 milioni.