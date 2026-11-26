Almenno San Bartolomeo. Uno su 100.000. La probabilità di trovare un donatore di cellule staminali compatibile è così rara che quando accade non si può perdere tempo. Poco importa se per recuperarle e consegnarle al ricevente bisogna attraversare il globo, saltare su un aereo e poi un altro e un altro ancora, e poi un bus, un tram, un treno, con le lancette dell’orologio che senza pietà procedono metodiche nella loro marcia. E quelle cellule, una volta recuperate, per essere trasportate in sicurezza, non possono mica essere chiuse in una scatola a caso: devono essere messe in contenitori adiabatici, che permettono di isolare termicamente il proprio contenuto. Tra le principali realtà che si occupano di questo trasporto a livello internazionale c’è il Nucleo Operativo Protezione Civile (Nopc) di Firenze, fondato nel 1993 da Massimo Pieraccini. Proprio a questa realtà, quest’anno, il Rotary Club di Bergamo Nord, di questi contenitori, utili per il trasporto di materiale organico, in primis cellule staminali ma non solo, ha deciso di donargliene cinque e l’obiettivo è, come spiega Andrea Agazzi, ex presidente del Rotary Club Bergamo Nord e volontario di Nopc dal 2022, di replicare questo impegno anche per gli anni a venire.

Da più di trent’anni il Nopc si impegna nella logistica del trasporto di materiali biologici, in primis cellule staminali, campioni ematici e altri prodotti di ricerca avanzata. Anche grazie alla collaborazione con centri trapianti e istituti di ricerca, si occupano del trasferimento dei materiali verso laboratori, ospedali e strutture di ricerca in tutto il mondo.

“Da inizio anno abbiamo completato 1282 trasporti – spiega Sabrina Foti, collaboratrice e rappresentante dei volontari operativi di Nopc, che ha rappresentato le associazioni Nopc e Rotary Bergamo Nord a Ottawa – 16.604 da quando il Nucleo svolge questo tipo di attività”. Il trasporto è un’operazione tutt’altro che facile. “Le cellule staminali custodite in sacche contenute nel box devono rimanere a una temperatura che va tra i 2°C e gli 8°C per evitare che si deteriorino, per questo motivo vengono monitorate ogni mezzora”, spiega Agazzi.

Ma la sicurezza di quello che Nopc definisce “il dono della vita”, non è l’unica determinante nel trasporto. Un ruolo fondamentale lo svolge anche la velocità. “Le cellule hanno una mortalità progressiva e se noi non siamo così veloci da trasportarle nelle migliori condizioni rischiamo che il trapianto non vada bene”, chiarisce Pieraccini. Per questo motivo è fondamentale il lavoro di sensibilizzazione sul territorio svolto da realtà come Admo: se si riuscisse ad aumentare il numero di donatori anche nel nostro territorio, aumenterebbe la probabilità di trovare donatori compatibili in luoghi più vicini, accorciando così le distanze del trasporto e i conseguenti rischi di deperimento.

Per permettere che il trasporto avvenga nel modo più veloce e sicuro possibile è fondamentale un lavoro minuzioso di gestione logistica, che talvolta può andare incontro a imprevisti particolarmente rilevanti. “Scioperi, strade bloccate e problemi burocratici soprattutto in zone di guerra sono frequenti – spiega Patrizia Pieraccini, organization manager e co-fondatrice del Nucleo Operativo Protezione Civile – La nostra sala operativa è sempre messa a dura prova, ma facciamo il possibile per riuscire a portare a buon fine i nostri trasporti”.

“Per noi la cosa importante è portare a casa il risultato – concorda con la sorella Massimo Pieraccini – anche se per farlo a volte dobbiamo tenere un profilo basso ed evitare di discutere con chi ci fa difficoltà nei trasporti. Non possiamo permetterci di sprecare tempo o litigare: da quello che noi facciamo e da come lo facciamo dipende la sopravvivenza di qualcuno”.

Se l’afflusso di volontari in Nopc, disposti a viaggiare in giro per il mondo trasportando le cellule staminali da donatore a ricevente, è in continua crescita, non si può dire lo stesso per donatrici e donatori. “Ogni anno incontriamo circa tremila giovani, ma sono davvero pochi quelli che decidono di iscriversi nell’immediato – spiega Juri Senice, consigliere regionale e referente Admo Lombardia. Alcuni probabilmente lo faranno tra qualche anno, quando saranno grandi e avranno maturato una maggiore consapevolezza rispetto all’importanza della donazione. Tra i principali motivi per i quali i donatori non sono numerosi come potrebbero essere c’è il fatto che si percepisce il problema come qualcosa di lontano e che esistano ancora una serie di falsi miti sulla donazione che vanno sradicati, come ad esempio il fatto che donando cellule staminali si doni una parte di colonna vertebrale o che se si ha donato il modello osseo non si potrà mai più donare sangue per il resto della propria vita. Per la nostra esperienza abbiamo visto come, ad esempio eventi come la giornata di tipizzazione dello sportivo, siano molto utili sensibilizzare le persone e raccogliere nuove iscrizioni e tipizzazioni tra i giovani”.

La donazione è gratuita, anonima e i limiti di età variano sulla base delle caratteristiche del ricevente. “Per donare a persone che non siano familiari – spiega Senice – ci si può iscrivere dai 18 ai 36 anni non ancora compiuti, poi si resta iscritti e si può donare fino ai 55, mentre la donazione a familiari è sempre possibile dai 6 mesi ai 99 anni di età, ovviamente se si è in buona salute. Nel corso della propria vita è possibile donare cellule staminali a una sola persona extrafamiliare a cui si resta legati per tutta la vita. Questo significa che se questa persona dovesse avere bisogno ancora di una donazione ci si rivolgerà allo stesso donatore”.