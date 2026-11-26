Lunedì 30 novembre la variante numero 3 in Consiglio comunale. Prevista l’eliminazione degli 800mila metri quadrati destinati all’interporto e la riduzione del 25% degli altri due ambiti di trasformazione. L’aviosuperficie di Masano potrebbe diventare un centro di servizio e addestramento anche per le Forze dell’ordine e la Protezione civile

Caravaggio. Niente più interporto e autoparco a Masano, meno aree destinate alle trasformazioni urbanistiche e nuove possibilità di recupero per i comparti industriali dismessi. Il Piano di governo del territorio si prepara a cambiare assetto con la variante numero 3, che lunedì 30 novembre sarà sottoposta all’adozione del Consiglio comunale. Si tratta del primo adeguamento dello strumento urbanistico generale al Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp) della Provincia di Bergamo.

Il provvedimento riguarda il nuovo Documento di piano e l’adeguamento del Piano delle regole e del Piano dei servizi. Il procedimento era stato avviato nel 2021, con una deliberazione della Giunta comunale dell’11 maggio e il successivo atto di indirizzo approvato dal Consiglio comunale il 29 luglio dello stesso anno. Dopo le proroghe disposte da Regione Lombardia, il Documento di piano è arrivato alla sua scadenza naturale il 3 giugno dello scorso anno.

La sua scadenza, tuttavia, non ha comportato il blocco dell’attività edilizia a Caravaggio. Il Documento di piano è infatti l’unica componente del Pgt con validità quinquennale, mentre il Piano delle regole e il Piano dei servizi non hanno una scadenza. Inoltre, il Documento di piano disciplina gli Ambiti di trasformazione, che dal 2013, anno della prima approvazione del Pgt, non sono mai stati attivati dai proprietari privati.

Uno dei capitoli principali della variante riguarda gli Ambiti agricoli strategici, individuati dalla Provincia nel proprio Ptcp. Il Comune ha avviato un confronto con gli uffici provinciali per modificare alcune perimetrazioni ritenute non adeguate alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio. Tra le aree considerate da tutelare figurano quelle attorno al Santuario, i Fontanili di Masano e il contesto periurbano a est del capoluogo.

L’interlocuzione con la Provincia è durata circa due anni e ha portato, anche attraverso una consulenza agronomica e paesaggistica, a una riduzione di circa il 20% del perimetro degli Ambiti agricoli strategici inizialmente individuati. L’obiettivo dichiarato è proteggere maggiormente queste zone dal rischio di uno sfruttamento agricolo intensivo, con particolare riferimento a parchi fotovoltaici e agrivoltaici, serre, impianti e allevamenti intensivi.

La variante recepisce inoltre l’eliminazione della previsione sovracomunale dell’interporto e dell’autoparco di Masano. La Provincia, cancellando il progetto, non ha classificato le relative superfici come Ambiti agricoli strategici, ma come Spazi aperti di transizione (Sat), definiti come ambiti agricoli di valorizzazione, riqualificazione e progettazione paesistica.

Una distinzione riguarda anche i terreni a est del capoluogo, a diretto contatto con le aree già urbanizzate. Questi sono stati classificati come ambiti agricoli periurbani: viene riconosciuta la loro attuale vocazione agricola, ma la classificazione lascia alle future amministrazioni la possibilità di valutarne un’eventuale trasformazione residenziale per la costruzione di nuove abitazioni.

Sul fronte del consumo di suolo, la legge regionale 31 del 2014 ha previsto una riduzione recepita dal Ptcp bergamasco nella misura del 25% degli Ambiti di trasformazione disciplinati dal Documento di piano. A Caravaggio, dal 2013, erano previsti tre ambiti: quello legato all’interporto, uno residenziale a Masano e uno a destinazione mista, residenziale e terziario-commerciale, a nord del capoluogo, vicino all’ex Ceramtec.

Con la variante, gli 800mila metri quadrati dell’area destinata all’interporto vengono eliminati, mentre gli altri due Ambiti di trasformazione vengono ridotti del 25%. Per quanto riguarda il Piano delle regole, l’adeguamento consiste principalmente nell’aggiornamento della cartografia sulla base del più recente rilievo aerofotogrammetrico, con il recepimento delle infrastrutture realizzate negli ultimi anni, tra cui Tav, Brebemi e Tangenziale Ovest. Non vengono introdotte nuove aree edificabili.

Tra le novità figura invece l’istituzione del Registro dei diritti edificatori, che consentirà di conservare la capacità edificatoria dell’area del campo sportivo di via Gastoldi, classificata come attrezzatura sportiva, e di utilizzarla per interventi di riqualificazione, rigenerazione o rifunzionalizzazione di aree dismesse.

Una disciplina specifica è stata inoltre introdotta per le aree delle ex Invernizzi e Ceramtec. Le nuove disposizioni puntano a favorirne il recupero attraverso interventi di rigenerazione urbana e il principio di indifferenza funzionale, che permette di insediare destinazioni d’uso diverse senza rigidi vincoli di zonizzazione o quote percentuali prestabilite. L’obiettivo è favorire il riutilizzo degli edifici esistenti e la possibilità di combinare più funzioni all’interno degli stessi comparti.

Infine, l’adeguamento del Piano dei servizi riguarda il censimento e l’aggiornamento degli spazi pubblici, con l’inserimento delle nuove aree a parcheggio, verde e delle infrastrutture realizzate dal 2013. Le superfici destinate agli impianti sportivi di via Fornovo, attualmente prive di adeguati accessi, vengono rilocalizzate mantenendo la stessa estensione in un’area adiacente alla Tangenziale Ovest, a breve distanza dal casello della Brebemi.

Nel documento trova spazio anche l’aviosuperficie di Masano, all’interno del contesto agrituristico di Cascina Reina. L’area, autorizzata dall’Enac fino al 30 giugno 2031 e destinata al volo da diporto, viene recepita nel Piano dei servizi con una specifica disciplina. La prospettiva indicata è quella di sviluppare nel tempo un polo di servizio e addestramento per ultraleggeri, elicotteri e droni in dotazione alle Forze dell’ordine, ai Vigili del fuoco e alla Protezione civile.