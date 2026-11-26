La decisione di Federica Brignone di chiudere la propria carriera agonistica ha suscitato la reazione di Lara Magoni, eurodeputata bergamasca di Fratelli d’Italia, ex campionessa di sci alpino e medaglia d’argento mondiale. Un messaggio di vicinanza e riconoscenza alla sciatrice azzurra, che lascia le competizioni dopo essere riuscita a tornare sulla neve in seguito a un grave infortunio e aver conquistato due medaglie d’oro ai Giochi olimpici di Milano-Cortina.

“La decisione di Federica Brignone di chiudere la sua carriera agonistica mi colpisce profondamente, soprattutto perché arriva dopo tutto quello che ha affrontato negli ultimi mesi – dichiara Magoni -. Da ex atleta so quanto sia difficile accettare che sia arrivato il momento di cambiare strada”. Una scelta che l’eurodeputata legge alla luce della propria esperienza nel mondo dello sport agonistico e dei sacrifici che accompagnano la carriera di un atleta.

“Per anni lo sport è stato il centro della sua vita: gli allenamenti, il cancelletto, la gara, la tensione prima della partenza – riflette -. Federica ha avuto la lucidità di ascoltare il proprio corpo e di prendere una decisione difficile, ma consapevole. Non la considero una resa, ma un atto di grande maturità”.

Il messaggio integrale diffuso sui social

Cara Federica, ci sono momenti nella vita di un atleta in cui il coraggio non consiste nel continuare a combattere, ma nel trovare la forza e la lucidità di capire quando è arrivato il momento di fermarsi. E tu, ancora una volta, hai dimostrato di essere una grande campionessa.

Ti ho ammirata per le tue vittorie, per la tua determinazione, per quella capacità straordinaria di rialzarti quando la vita ti ha messo davanti ostacoli che sembravano insuperabili. Ti ho ammirata per aver sfidato il dolore, per non esserti arresa, per aver trovato dentro di te la forza di tornare dove sembrava impossibile tornare. Ma oggi voglio dirti che ti ammiro ancora di più.

Perché hai dimostrato la stessa intelligenza agonistica che ti ha accompagnata durante tutta la tua carriera anche nel momento più difficile: quello della scelta. Hai saputo riconoscere il limite, ascoltare il tuo corpo e assumerti la responsabilità di una decisione dolorosa, ma profondamente consapevole. Non è una resa. È un’altra forma di vittoria.

Hai dimostrato fino all’ultimo la caratura della tua persona, la tua maturità, la tua grandezza. Perché essere campioni non significa soltanto saper vincere, ma anche saper scegliere, con dignità e lucidità, quando una strada deve lasciare spazio a un’altra. Da ex atleta so quanto sia difficile immaginare una vita lontano da ciò che per anni è stato tutto: il cancelletto di partenza, la tensione prima della gara, la neve, l’adrenalina, la fatica, la voglia di arrivare davanti a tutti.

Lo sport ti entra dentro. Diventa parte di te. E quando devi salutarlo, non lasci soltanto una carriera: lasci un pezzo della tua vita. Ma sono certa di una cosa: qualsiasi nuovo traguardo vorrai raggiungere sarà alla tua portata. Perché dopo quello che hai affrontato, dopo il dolore, le cadute e la straordinaria forza con cui hai saputo rialzarti, non esiste limite che possa impedirti di essere vincente nella vita.

Un grazie speciale a tuo fratello, che ti è stato accanto con personalità, presenza e forza, condividendo con te un percorso che va ben oltre lo sport. E un abbraccio riconoscente a mamma Ninna e papà Daniele, per averti sostenuta, accompagnata e amata in ogni momento, nelle vittorie e nelle prove più difficili. Dietro una grande campionessa c’è spesso una famiglia che non smette mai di crederci.

Federica, oggi non voglio salutare la sciatrice che lascia le competizioni. Voglio applaudire la donna che hai dimostrato di essere. Hai insegnato che si può essere immensamente forti anche quando si decide di fermarsi. E se un giorno sentirai nostalgia di quel cancelletto, ricordati che nessuno potrà mai portarti via ciò che hai costruito.