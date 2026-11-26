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Borac-Atalanta 2-3

Marcatori: 22′ Juricic, 29′ Deket, 86′ Krstovic, 89′ Kolasinac, 90+3′ Zappacosta

Borac (4-4-2): Jurkas; Cipetic (67′ Pascual), Meijers, Carolina, Herrera; Sijaric (57′ Rogan), Hiros, Jojic (57′ Ogrinec), Vukovic; Juricic, Deket (76′ Sanincanin). A disp. Shiskovski, Cetkovic, Ridan, Kukavika, Grahovac, Vranjes, Milak, Romera. All. Marinovic

Atalanta (4-2-3-1): Sportiello; Zappacosta, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi (46′ Bellanova); Ederson (46′ Kessie), Pasalic (78′ Elmas); Zalewski, Raspadori, Rowe; Scamacca. A disp. Sonzogni, Pardel, Obric, Kristensen, Gaetano, Samardzic, Kamaldeen, De Ketelaere, Krstovic. All. Sarri

Arbitro: Verboomen (Belgio)

Ammoniti: Meijers (17′), Sijaric (32′), Rowe (40′), Pasalic (50′) per gioco falloso

Espulsi: Pascual (75′) per fallo su chiara occasione da gol; Herrera (88′) per grave fallo di gioco.

Recupero tempo: pt 2′, st 7′

Spettatori: circa 10mila, 494 ospiti

Note: –

I gol

1-0 Juricic (22′) – Sviluppo dell’azione con qualità del Borac passando dalla corsia sinistra con un lancio lungo per Vukovic che ha il tempo per mettere un rasoterra lento che passa dopo due veli e arriva in mezzo all’area a Juricic, che spalle alla porta si gira con facilità contro una marcatura troppo molle di Kolasinac e da otto metri può facilmente battere a rete spiazzando Sportiello.

2-0 Deket (29′) – Da un controllo sbagliato di Ederson nasce una ripartenza ancora sull’out sinistro, con il solito Vukotic che si involta in fascia e ha anche il tempo di rientrare sul destro senza essere disturbato, mettendo un pallone che il classe 2009 Deket spinge in rete a pochi passi dalla porta anticipando una difesa ancora troppo passiva.

2-1 Krstovic (86′) – Forcing selvaggio dell’Atalanta, che spinge sulla destra con Bellanova che guarda la situazione e crossa col sinistro a rientrare: a centro area c’è Krstovic, che ha un metro di spazio lasciatogli da Meijers e di testa insacca il primo gol della serata nerazzurra.

2-2 Kolasinac (89′) – Sulla punizione derivata dal fallo da espulsione commesso da Herrera, Zalewski pennella col destro un cross sul secondo palo: la palla sbatte sul legno e finisce tra i piedi di Kolasinac che da pochi metri mette in porta il gol del pari.