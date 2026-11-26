Sabato 28 e domenica 29 novembre l’ultima tappa del Campionato Nazionale di Serie A1, A2 e B e la Final Six: in pedana le migliori ginnaste d’Italia per l’appuntamento che chiude il ciclo dei “Top Events 2026”

Bergamo. La città si prepara a incoronare le regine della ginnastica ritmica. Tra sabato 28 e domenica 29 novembre, la ChorusLife Arena ospita la quarta e ultima prova del Campionato Nazionale di Serie A1, A2 e B e la Final Six che assegna lo scudetto, chiudendo il ciclo dei “Top Events 2026”.

La manifestazione, presentata in conferenza stampa a Bergamo il 26 novembre, rappresenta l’atto conclusivo del percorso federale organizzato dalla Federazione Ginnastica d’Italia (FGI) in collaborazione con l’Ats composta da Corpo Libero Gymnastics Team e A.s.d. Eurogymnica, dopo le tappe di Terni, Biella e Livorno.

Alla vigilia dell’ultima prova della regular season, le graduatorie registrano in Serie A1 l’Udinese al comando (vincitrice a Livorno) davanti a Forza e Coraggio Milano, mentre San Giorgio ’79 e Armonia Abruzzo sono appaiate al terzo posto in attesa di definire le sei finaliste della Final Six. In Serie A2 guida l’Iris Giovinazzo davanti a Varese e Terranuova; in Serie B è prima la Ritmica Piemonte, seguita a pari merito da Etherea Limbiate e Riboli Genova e dalla Doria Gym Taviano in terza posizione.

“Siamo lieti di ospitare alla ChorusLife Arena la Final Six del Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica, un appuntamento di grande prestigio che porterà a Bergamo le migliori protagoniste di questa disciplina per l’assegnazione del titolo italiano”, afferma Francesco Percassi, amministratore Delegato di ChorusLife.

Per l’assessora allo Sport del Comune di Bergamo Marcella Messina, l’arrivo della ritmica alla ChorusLife Arena, dopo la Final Eight di artistica dello scorso maggio, consolida il legame della città con i grandi eventi e con la pratica sportiva diffusa: “La scelta di Bergamo come sede della tappa conclusiva del Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica rappresenta un importante riconoscimento per la nostra città e conferma la sua crescente capacità di attrarre e ospitare manifestazioni sportive di rilievo nazionale. Come Amministrazione comunale consideriamo lo sport una componente fondamentale delle politiche per il benessere, la crescita e la coesione della nostra comunità. Per questo lavoriamo per valorizzare Bergamo come città dello sport, capace di coniugare l’attrattività dei grandi eventi con l’attenzione alla pratica sportiva quotidiana, alle associazioni del territorio e alle opportunità offerte alle giovani generazioni “.

Per la Federazione Ginnastica d’Italia, il consigliere federale Oreste De Faveri ha portato i saluti del presidente federale Andrea Facci e del Consiglio direttivo, sottolineando come manifestazioni di questo livello tengano insieme memoria e futuro: “Per la nostra Federazione, eventi come quello che viene presentato oggi non solo sono il modo per portare avanti una storia fatta di generazioni di atleti che hanno praticato questo sport con passione, conquistando risultati straordinari e medaglie che hanno portato grande orgoglio al nostro Paese, ma anche un’occasione per avvicinare tanti giovani alla ginnastica e per rafforzare il legame con il territorio, raccogliendo sempre più appassionati sulle tribune”.

Sulla stessa linea Nicolò Maffeis, presidente del Comitato Regionale FGI Lombardia, che ha evidenziato la centralità del movimento ginnico lombardo (forte anche di quattro accademie, il numero più alto in Italia) e il fascino del weekend che assegna il titolo: “Il Comitato Regionale FGI Lombardia esprime grande soddisfazione e orgoglio per la decisione della Federazione di assegnare a Bergamo l’organizzazione dell’appuntamento conclusivo del Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica, dando continuità al percorso già intrapreso con la Ginnastica Artistica. Sono convinto che la manifestazione saprà offrire al pubblico uno spettacolo di alto livello, grazie all’impegno delle ginnaste che scenderanno in pedana”.

A impreziosire la presentazione è stata Daniela Masseroni, nata a Trescore Balneario, cresciuta nell’A.S. Orobica Ginnastica di Gorlago/Bergamo e parte della squadra azzurra che conquistò l’argento olimpico a squadre ad Atene 2004, prima medaglia olimpica nella storia della ritmica italiana. “L’argento olimpico è una dichiarazione di ciò che ero davvero capace di fare e la dimostrazione del nostro valore come squadra: non è stato un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso straordinario”. Da qui le riflessioni sulla forza del gruppo e sul dopo carriera: “La squadra è fondamentale, anche quando una ginnasta scende in pedana individualmente: dietro c’è sempre uno staff e la fiducia si costruisce nel tempo con trasparenza e lealtà. Il passaggio post ritiro può essere faticoso, ma gli atleti hanno competenze che fanno la differenza anche nel mondo del lavoro e meritano di essere valorizzati.”

I biglietti per le giornate del 27, 28 e 29 novembre a Bergamo sono disponibili tramite Vivaticket, con promozione dedicata alle società con un biglietto omaggio ogni 14 acquistati. Terminata la tappa bergamasca, la stagione ginnica della FGI saluterà il pubblico sabato 19 dicembre al PalaDozza di Bologna con il “Freddy Grand Prix di Ginnastica”, che riunirà le diverse discipline federali con due squadre capitanate da Alice D’Amato e Nicola Bartolini.

Il programma