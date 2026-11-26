Il 27 e 28 novembre all’Hotel Excelsior San Marco la 17ª edizione dell’incontro scientifico. Fabio Pace, di Humanitas Gavazzeni e Andrea Anderloni, professore di Gastroenterologia a Pavia, responsabili scientifici. Al centro del congresso microbiota intestinale, innovazione endoscopica, obesità, intelligenza artificiale e nuove strategie terapeutiche

Le più recenti acquisizioni scientifiche, le nuove prospettive diagnostiche e le strategie terapeutiche più innovative per le malattie dell’apparato digerente saranno al centro della 17ª edizione di “Top Ten in Gastroenterologia”, in programma il 27 e 28 novembre 2026 presso l’Hotel Excelsior San Marco di Bergamo.

L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di aggiornamento e confronto per la comunità gastroenterologica, con la partecipazione di autorevoli esperti e ricercatori provenienti da diverse realtà scientifiche italiane.

Responsabili scientifici dell’iniziativa sono il professor Fabio Pace e il professor Andrea Anderloni, che hanno coordinato un programma volto ad approfondire le tematiche di maggiore attualità nella gastroenterologia contemporanea, con particolare attenzione al trasferimento delle evidenze scientifiche nella pratica clinica quotidiana.

Microbiota intestinale: dalla ricerca alla pratica clinica

Uno dei principali fili conduttori del congresso sarà il microbiota intestinale, protagonista di un crescente interesse scientifico per il suo ruolo nella salute e nello sviluppo di numerose patologie.

Il programma affronterà le nuove conoscenze sul microbiota e le sue applicazioni cliniche, con approfondimenti dedicati ai test microbiotici, alle relazioni tra microbiota e sindrome dell’intestino irritabile, alla malattia diverticolare sintomatica non complicata e al tumore colorettale.

Particolare attenzione sarà riservata anche al rapporto tra microbiota e trattamento, attraverso l’analisi delle evidenze cliniche relative ai probiotici. Il professor Fabio Pace approfondirà il tema delle formulazioni a singolo ceppo e multi-ceppo, esaminandone il razionale scientifico e i risultati degli studi clinici.

Un ambito nel quale la ricerca sta aprendo nuove prospettive, ma che richiede un’attenta valutazione delle evidenze disponibili e un approccio terapeutico sempre più appropriato e personalizzato.

Endoscopia digestiva e innovazione terapeutica

Ampio spazio sarà dedicato all’endoscopia digestiva, con interventi sulla qualità dell’esofagogastroduodenoscopia, sulle nuove applicazioni della colangioscopia endoscopica perorale e sulle strategie di prevenzione della pancreatite acuta dopo ERCP.

Il congresso approfondirà inoltre numerose condizioni di rilevanza clinica, tra cui l’esofagite eosinofila, le coliti non associate alle malattie infiammatorie croniche intestinali e la gestione del reflusso gastroesofageo.

Non mancheranno contributi sulla terapia multidisciplinare dell’obesità e sulle strategie nutrizionali per la sindrome dell’intestino irritabile, a conferma dell’importanza di un approccio integrato alla gestione delle patologie digestive.

Prevenzione, longevità e intelligenza artificiale

Tra gli argomenti di particolare interesse figurano anche il benessere e la longevità, con un approfondimento sulle strategie di prevenzione e sui modelli di salute che possono favorire un invecchiamento in condizioni ottimali.

Il programma si confronterà inoltre con una delle grandi sfide della medicina contemporanea: l’intelligenza artificiale.

Il contributo dedicato a questo tema analizzerà opportunità e criticità dell’introduzione delle nuove tecnologie nella pratica medica, ponendo l’attenzione sul potenziale supporto all’attività diagnostica e decisionale, ma anche sulle questioni etiche, professionali e metodologiche che accompagnano questa trasformazione.

Un confronto per migliorare la qualità dell’assistenza

“L’obiettivo di Top Ten in Gastroenterologia – sottolineano i responsabili scientifici Fabio Pace e Andrea Anderloni – è favorire un confronto tra specialisti e ricercatori sui temi più rilevanti della gastroenterologia, promuovendo un aggiornamento scientifico che possa tradursi concretamente in un miglioramento della qualità dell’assistenza ai pazienti”.

L’iniziativa si inserisce nel panorama degli appuntamenti dedicati alla formazione medica specialistica, con l’ambizione di contribuire alla diffusione delle conoscenze scientifiche e allo sviluppo di percorsi diagnostico-terapeutici sempre più efficaci e appropriati.