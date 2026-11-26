Spettacoli, laboratori, letture e visite nei musei: torna il Luna Park delle Meraviglie al Carmine, debutta la mascotte delle biblioteche Bisbù e la rassegna dei burattini festeggia la trentesima edizione

Bergamo si prepara a celebrare Santa Lucia, una delle tradizioni più amate dalla città, con un ricco calendario di iniziative che dal 4 al 13 dicembre coinvolgerà musei, biblioteche, teatri, cinema, ludoteche e quartieri. Dieci giorni di appuntamenti dedicati soprattutto a bambine e bambini, ma pensati per coinvolgere tutta la famiglia, attraverso spettacoli, laboratori, visite, narrazioni e attività creative.

“Celebrare Santa Lucia attraverso la cultura significa educare allo sguardo e alla meraviglia, accompagnando bambine e bambini a scoprire la città con occhi curiosi: è un invito a vivere insieme lo spazio pubblico, dai musei ai teatri, rendendoli presidi sempre più accoglienti e vivi – afferma l’assessore alla Cultura Sergio Gandi -. Il patrimonio viene valorizzato quando è condiviso e sperimentato dai cittadini, diventando un elemento di identità comune sin dall’infanzia. È un’occasione per essere ancora di più comunità”.

Tra i protagonisti assoluti dell’edizione 2026 torna, per il terzo anno consecutivo, il Luna Park delle Meraviglie, progetto ideato dall’artista Antonio Catalano e realizzato dal Teatro tascabile di Bergamo in collaborazione con Casa degli Alfieri, con il sostegno del Comune attraverso il Partenariato Speciale Pubblico Privato. Dal 5 dicembre al 10 gennaio, il Monastero del Carmine in Città Alta ospiterà un universo poetico e interattivo fatto di giostre, installazioni, giochi, teatro, musica e arti visive. Un progetto che quest’anno amplia ulteriormente i propri spazi e le occasioni di partecipazione, coinvolgendo anche le biblioteche cittadine attraverso un percorso di narrazioni e laboratori. Il tema scelto per questa edizione è il tessuto, legato ai ricordi familiari dell’artista e in particolare alla madre sarta. Da qui nasce un percorso di racconti tessili, giochi e installazioni partecipative. Tra le proposte anche una grande tovaglia narrativa sulla quale bambini e adulti potranno attaccare bottoni, dando vita a un’esperienza che unisce manualità, racconto e relazione.

Una delle novità più curiose dell’edizione 2026 arriva dal Sistema Bibliotecario Urbano, che presenta Bisbù, un nuovo personaggio destinato a diventare la mascotte delle attività rivolte ai bambini, alle scuole e alle famiglie. Dal 4 al 12 dicembre, nelle otto biblioteche cittadine, si terranno laboratori di lettura per bambini dai 4 agli 8 anni dedicati alla scoperta del nuovo aiutante, che ha scelto di abitare proprio tra gli scaffali dei libri. “Quest’anno le biblioteche hanno pensato di fare un regalo ai bambini e alle famiglie, creando un nuovo personaggio che diventerà la mascotte delle attività che proponiamo”, spiega Laura Boni, responsabile dello Sbu. Il debutto avverrà proprio in occasione di Santa Lucia, ma il personaggio continuerà ad accompagnare le iniziative delle biblioteche anche nei prossimi mesi.

Tra le novità di questa edizione anche la nuova collocazione di Burattini a Natale, la rassegna che raggiunge il traguardo della trentesima edizione e trova ospitalità negli spazi di gres art 671, in via San Bernardino. Un cambiamento importante per una manifestazione che, nata nel 1997, nel corso degli anni ha attraversato diversi luoghi della città, mantenendo viva la tradizione del teatro di figura. “Siamo diventati girovaghi nel corso degli anni e abbiamo sperimentato diversi spazi. Quest’anno abbiamo trovato in gres art un nuovo partner culturale e logistico”, dichiara Tiziana Pirola, dell’Associazione ARTS. La rassegna prenderà il via il 5 dicembre con E vissero felici e contenti, uno spettacolo della compagnia I Burattini Cortesi.

Nei musei si potranno sperimentare laboratori dedicati alla luce, alla fotografia, all’arte e alle scienze naturali. All’Orto Botanico Lorenzo Rota, il 4 dicembre, il Circolo dei Narratori proporrà I racconti del Luna Park delle Meraviglie, tra storie kamishibai, racconti tessili e giochi. La luce, elemento centrale della tradizione di Santa Lucia, sarà protagonista delle attività del Museo diocesano Adriano Bernareggi, della GAMeC e del Civico Museo Archeologico, mentre il Museo delle storie di Bergamo proporrà un laboratorio dedicato alla fotografia. L’Accademia Carrara accompagnerà i più piccoli in un percorso guidato interattivo tra le opere del museo e il Museo Civico di Scienze Naturali Enrico Caffi coinvolgerà giovani naturalisti in esperimenti, quiz e attività di scoperta

Anche il teatro avrà un ruolo centrale, con spettacoli dedicati alla fantasia, ai desideri e alla tradizione di Santa Lucia. Il Teatro tascabile porterà in scena Il mio letto è una nave, Teatro Prova proporrà La lanterna di Santa Lucia, Pandemonium Teatro presenterà Un dono per Lucia e Teatro Caverna accompagnerà le famiglie in un viaggio tra i racconti legati alla Santa.

Non mancherà il cinema. Il 12 dicembre, a CULT! Diffusione Culturale, saranno proiettati i mediometraggi animati Pesciolino e Superverme, tratti dai libri di Julia Donaldson e Axel Scheffler. Il 13 dicembre tornerà sul grande schermo Le avventure di Pinocchio di Luigi Comencini, in occasione dei 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi, con la presenza del burattino originale utilizzato nel film. L’iniziativa è organizzata da Lab 80 film e Libreria San Paolo.

La festa raggiungerà anche i quartieri. A Celadina tornerà l’Ufficio Postale di Santa Lucia, dove le famiglie potranno consegnare le proprie letterine; ad Abq – Abitare Quarenghi si svolgerà un laboratorio di movimento e fotografia con la luce, mentre Palazzo Moroni aprirà le proprie sale per un percorso dedicato alle tradizioni natalizie.

Il calendario è promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo insieme a Civico Museo Archeologico, Museo Civico di Scienze Naturali Enrico Caffi, Orto Botanico Lorenzo Rota, Sistema Bibliotecario Urbano, GAMeC, Ludoteche GiocaGulp e Locatelli, Accademia Carrara, Rete di Quartiere di Celadina, ABC – Allegra Brigata Cinematica, Associazione ARTS – I Teatri dei Bambini, Bergamo Film Meeting, Grès Art 671, Lab 80 film, Libreria San Paolo, Museo diocesano Adriano Bernareggi, Pandemonium Teatro, Palazzo Moroni, Teatro Caverna, Teatro Prova, Teatro tascabile di Bergamo, Casa degli Alfieri, Fondazione Ravasio – Museo del Burattino, Circolo dei Narratori, Tessuto connettivo e Associazione Il Cerchio di Gesso APS.

Il programma

Biblioteche

La mascotte Bisbù accompagnerà i laboratori di lettura dedicati ai bambini dai 4 agli 8 anni. Gli appuntamenti sono il 4 dicembre alle 16.45 alla biblioteca Regeni; il 5 alle 10.30 alla Gavazzeni e alle 16 alla Tiraboschi; il 6 alle 16 alla Caversazzi; il 9 alle 16.45 alla Galizzi; il 10 alle 16.45 all’Ambiveri; l’11 alle 16.45 a Valtesse e il 12 alle 16 alla Pelandi.

Teatro

Al Monastero del Carmine il TTB presenta Il mio letto è una nave, il 5 e 7 dicembre alle 20.30 e l’8 dicembre alle 11 (dai 6 anni, biglietti 7-10 euro). Al Teatro San Giorgio, La lanterna di Santa Lucia di Teatro Prova va in scena il 6 dicembre alle 15.30 e 17.30, l’8 e il 13 dicembre alle 16.30 (dai 3 anni, 7 euro). Il 13 dicembre alle 16.30 sono in programma anche Un dono per Lucia di Pandemonium Teatro, al Teatro Loreto (3-10 anni, 6-7 euro), e Tra le storie di Santa Lucia di Teatro Caverna, allo Spazio Caverna (dai 3 anni, 2 euro più tessera).

Cinema

Il 12 dicembre alle 15.30, a CULT! – Palazzo della Libertà, proiezione di Pesciolino & Superverme (dai 3 anni, 5 euro). Il 13 dicembre alle 18 sarà invece proiettato Le avventure di Pinocchio di Luigi Comencini, per spettatori dagli 8 anni, con la presenza di un burattino originale utilizzato nel film.

Musei

Il calendario si apre il 4 dicembre alle 17 all’Orto Botanico con I racconti del Luna Park delle Meraviglie (3-8 anni). Il 6 dicembre sono previsti Arte per le feste! al Museo Bernareggi, alle 15.30 (5-10 anni), e Visioni fenomenali. Christmas edition al Convento di San Francesco, alle 16 (6-11 anni). Il 10 dicembre alle 16.30 la GAMeC propone Un museo pieno di magia (4-8 anni). Il 12 dicembre, alle 15.30, all’Accademia Carrara si terrà Esprimi un desiderio… (4-6 anni), mentre alle 16 il Museo Archeologico ospiterà Una lanterna per Santa Lucia (5-10 anni). Il 13 dicembre alle 15, infine, al Museo di Scienze Naturali appuntamento con Santa Lucia in Museo… NATURAlmente (6-11 anni).

In città

Il 5 dicembre alle 16.30 gres art 671 ospita lo spettacolo di burattini E vissero felici e contenti (dai 3 anni, 8 euro). A Palazzo Moroni torna Aspettando Santa Lucia, l’8 e il 12 dicembre alle 16 (6-10 anni). Il 9 dicembre alle 16.30 la Ludoteca Locatelli propone Ludocucina di Santa Lucia (3-11 anni), mentre il 10 dicembre alle 17 alla Ludoteca GiocaGulp è in programma Il taxi di Santa Lucia, laboratorio di robotica per bambini dai 3 agli 11 anni. All’ABQ di via Quarenghi 33c si terranno due laboratori: l’11 dicembre alle 17 per bambini di 4-6 anni accompagnati da un genitore e il 13 dicembre alle 16 per la fascia 6-10 anni. Il 12 dicembre alle 16.30, a gres art 671, spazio alle storie con Storie con i fiocchi – Alla finestra con il naso all’insù (dai 3 anni, 8 euro).

Ufficio postale di Santa Lucia

Al CTE Celadina i bambini potranno spedire le proprie letterine il 10 e il 12 dicembre dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.30, e l’11 dicembre dalle 16 alle 18.30. L’iniziativa è rivolta ai bambini dai 2 anni.

Gli appuntamenti che proseguono

Il Luna Park delle Meraviglie sarà visitabile al Monastero del Carmine dal 5 dicembre al 10 gennaio. Dal 6 dicembre al 24 gennaio torna I Monasteri d’inverno, con la rassegna Il teatro è servito dedicata a bambini e ragazzi. Dal 5 dicembre al 6 gennaio, infine, il Giardino di Natale animerà la città con mercatini, spettacoli, laboratori, musica e iniziative solidali.