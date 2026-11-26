Partita molto fisica fin dai primi minuti, in cui entrambe le formazioni hanno fatto fatica a costruire occasioni pericolose. In avvio il Pineto è partito forte con un pressing alto che ha messo in difficoltà la costruzione della manovra dei nerazzurri; con il passare dei minuti, però, i ragazzi di Beati hanno preso in mano il pallino del gioco affacciandosi con continuità in avanti. Al 24’ la prima vera occasione: cross dalla destra di Ghislandi per Baldo, il cui colpo di testa termina a lato. Al 32’ l’Atalanta Under 23 sblocca il risultato: grande iniziativa di Bertolini, che salta due avversari e serve Levak al limite; il tiro potente del centrocampista viene respinto in modo impreciso da Tonti e Ghislandi è il più rapido ad avventarsi sul pallone vagante in area per firmare l’1-0. Dopo il vantaggio i nerazzurri gestiscono con ordine, chiudendo tutti gli spazi e non concedendo vere palle gol agli ospiti fino all’intervallo.

Nella ripresa il Pineto ha alzato il baricentro e aumentato l’aggressività, alla ricerca del gol del pareggio. Per i nerazzurri hanno pesato la stanchezza e i cambi forzati, con Ghislandi costretto a uscire per crampi e Plaia fermato da un occhio gonfio dopo uno scontro aereo. All’84’ l’Atalanta Under 23 ha comunque la palla del possibile 2-0: contropiede condotto da Navarro che crossa dalla sinistra per Baldo, bravo spalle alla porta a lavorare il pallone e scaricare sulla destra per De Nipoti, la cui conclusione termina però alta sopra la traversa. All’89’ arriva così la beffa: sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla destra, Di Renzo viene lasciato libero sul secondo palo e da due passi insacca l’1-1.

Nel post-partita, l’allenatore nerazzurro Nicola Beati ha commentato così il pareggio e la prestazione dei suoi: “Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata contro una signora squadra, che aggredisce e gioca un certo tipo di calcio. Siamo partiti lenti nelle scelte e nel muovere palla, ma poi abbiamo preso le misure, siamo andati in vantaggio e per me la gara l’abbiamo fatta noi. Il vero rammarico è non averla chiusa: nella ripresa abbiamo avuto tantissime situazioni di superiorità, tre contro due o uno contro uno in area, concretizzando troppo poco, e se ti porti l’1-0 fino al 90’ la beffa può capitare. Hanno influito anche le sostituzioni forzate tra crampi e la botta all’occhio di Plaia, che ci hanno fatto arrivare un po’ tirati nel finale. Sono comunque molto contento della prova di Baldo, che sta crescendo dopo il problema al metatarso, e soprattutto di capitan Ghislandi: è l’emblema dell’Atalanta, partito dai Pulcini, un esempio silenzioso e super affidabile che si merita tutte queste gratificazioni”. Domenica a Caravaggio arriverà il Forlì, nuova occasione per ritrovare la vittoria e consolidare la corsa playoff.