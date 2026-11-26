Beffa nel finale e secondo pareggio consecutivo per l’Atalanta Under 23: il Pineto fa 1-1 all’89’
A Caravaggio capitan Ghislandi festeggia le 100 presenze in nerazzurro firmando il vantaggio, poi nel finale arriva il gol di Di Renzo. Domenica sfida al Forlì
Pareggio che sa di beffa per l’Atalanta Under 23, che nel recupero della quattordicesima giornata chiude sull’1-1 contro il Pineto venendo raggiunta all’89’. Un’occasione sprecata per entrare in piena zona playoff, anche se il punto consente ai nerazzurri di agganciare il Perugia a pari punti ai margini della zona playoff, restando però dietro per la differenza reti. A sbloccare il match è stato capitan Ghislandi, che ha festeggiato nel migliore dei modi il traguardo delle 100 presenze con la maglia dell’Under 23, celebrato prima del calcio d’inizio con la consegna della maglia commemorativa da parte del presidente Antonio Percassi.
Partita molto fisica fin dai primi minuti, in cui entrambe le formazioni hanno fatto fatica a costruire occasioni pericolose. In avvio il Pineto è partito forte con un pressing alto che ha messo in difficoltà la costruzione della manovra dei nerazzurri; con il passare dei minuti, però, i ragazzi di Beati hanno preso in mano il pallino del gioco affacciandosi con continuità in avanti. Al 24’ la prima vera occasione: cross dalla destra di Ghislandi per Baldo, il cui colpo di testa termina a lato. Al 32’ l’Atalanta Under 23 sblocca il risultato: grande iniziativa di Bertolini, che salta due avversari e serve Levak al limite; il tiro potente del centrocampista viene respinto in modo impreciso da Tonti e Ghislandi è il più rapido ad avventarsi sul pallone vagante in area per firmare l’1-0. Dopo il vantaggio i nerazzurri gestiscono con ordine, chiudendo tutti gli spazi e non concedendo vere palle gol agli ospiti fino all’intervallo.
Nella ripresa il Pineto ha alzato il baricentro e aumentato l’aggressività, alla ricerca del gol del pareggio. Per i nerazzurri hanno pesato la stanchezza e i cambi forzati, con Ghislandi costretto a uscire per crampi e Plaia fermato da un occhio gonfio dopo uno scontro aereo. All’84’ l’Atalanta Under 23 ha comunque la palla del possibile 2-0: contropiede condotto da Navarro che crossa dalla sinistra per Baldo, bravo spalle alla porta a lavorare il pallone e scaricare sulla destra per De Nipoti, la cui conclusione termina però alta sopra la traversa. All’89’ arriva così la beffa: sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla destra, Di Renzo viene lasciato libero sul secondo palo e da due passi insacca l’1-1.
Nel post-partita, l’allenatore nerazzurro Nicola Beati ha commentato così il pareggio e la prestazione dei suoi: “Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata contro una signora squadra, che aggredisce e gioca un certo tipo di calcio. Siamo partiti lenti nelle scelte e nel muovere palla, ma poi abbiamo preso le misure, siamo andati in vantaggio e per me la gara l’abbiamo fatta noi. Il vero rammarico è non averla chiusa: nella ripresa abbiamo avuto tantissime situazioni di superiorità, tre contro due o uno contro uno in area, concretizzando troppo poco, e se ti porti l’1-0 fino al 90’ la beffa può capitare. Hanno influito anche le sostituzioni forzate tra crampi e la botta all’occhio di Plaia, che ci hanno fatto arrivare un po’ tirati nel finale. Sono comunque molto contento della prova di Baldo, che sta crescendo dopo il problema al metatarso, e soprattutto di capitan Ghislandi: è l’emblema dell’Atalanta, partito dai Pulcini, un esempio silenzioso e super affidabile che si merita tutte queste gratificazioni”. Domenica a Caravaggio arriverà il Forlì, nuova occasione per ritrovare la vittoria e consolidare la corsa playoff.
Atalanta Under 23-Pineto 1-1
Marcatori: 32’ Ghislandi, 89’ Di Renzo
Atalanta Under 23 (4-3-3): Bertini; Idele (46’ Guerini), Plaia (55’ Isoa), Puljic (77’ Ramaj), Navarro; Ghislandi (59′ Steffanoni), Pounga, Levak; Manzoni (59’ De Nipoti), Baldo, Bertolini. A disp Bugli, Anelli, Rossi, Simonetto, Ramaj, Misitano, Bonanomi, Guerini, Steffanoni, Isoa, Camara, Pedretti, De Nipoti, Mencaraglia. All. Beati
Pineto (3-4-1-2): Tonti; Frare, Di Renzo, D’Orazio; Scheffer (46’ Ferrante), Germinario (37’ Forte), Lombardi, Pistillo (70’ Delle Monache); Oliva (70’ Nebuloso); Pellegrino, Selvini (17’ Vigliotti). A disp Turi, Pace, Nebuloso, Vigliotti, Delle Monache, Alessandretti, Ferrante, Serbouti, Asmussen, Corradini, Forte, Ardizzone. All. Bruno
Arbitro: Gasparello
Ammoniti: Puljic (17’), Idele (26’), Manzoni (38’), Pellegrino (83’) per gioco falloso
Espulsi: –
Recupero tempo: pt 4’, st 5’
Spettatori: 210, incasso di 240 €