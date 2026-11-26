L’azienda integra al 100% la retribuzione per 18 giornate di congedo parentale, che si aggiungono alle 12 di paternità. Tra le misure a sostegno delle famiglie anche più smart working e permessi per accompagnare figli e genitori alle visite mediche

Osio Sotto. Più tempo da trascorrere con i figli nel loro primo anno di vita, senza rinunciare a una parte dello stipendio. Alfaparf Milano rafforza le misure a sostegno della genitorialità: Beauty & Business Spa, filiale italiana del gruppo, garantirà ai propri dipendenti neopapà fino a 30 giornate lavorative di congedo interamente retribuite.

Alle 12 giornate di congedo di paternità già previste dalla normativa e dalla contrattazione applicata dall’azienda se ne aggiungono fino a 18 di congedo parentale a stipendio pieno. Non si tratta di ulteriori giorni di assenza rispetto a quelli spettanti per legge, ma di un’integrazione economica: sarà l’azienda a farsi carico della differenza tra l’indennità prevista dalla normativa e la normale retribuzione, garantendo così il 100% dello stipendio. L’obiettivo è ridurre il peso economico che la scelta di usufruire del congedo può comportare per le famiglie, incentivando la partecipazione dei padri alla cura dei figli e favorendo una distribuzione più equilibrata delle responsabilità familiari.

“Desideriamo che la cura dei figli sia riconosciuta come una responsabilità di entrambi i genitori, anche nella vita lavorativa – commenta Giorgio Bassani, Global HR & Sustainability Director -. Sostenere economicamente il congedo dei papà è un modo concreto per rendere più praticabile questa condivisione. Il nostro percorso di Diversity, Equity & Inclusion passa anche da qui: accompagnare le persone nelle diverse fasi della vita, creando condizioni che aiutino a conciliare le responsabilità familiari con la crescita professionale”.

Tra le novità introdotte nel 2026 figurano anche quattro ore annue di permesso retribuito per accompagnare figli o genitori a visite mediche, esami e accertamenti clinici, che si aggiungono alle quattro ore già previste per le visite personali. Le misure confluiscono nel Manuale della Genitorialità, introdotto dall’azienda nel 2025 e rivolto a madri e padri naturali, adottivi e affidatari. Il documento raccoglie gli strumenti a disposizione dei dipendenti dalla gravidanza o dall’ingresso di un bambino in famiglia fino al rientro al lavoro. Durante i periodi di congedo continuano inoltre a essere riconosciuti, secondo le politiche aziendali, bonus, incentivi, premi di produzione e strumenti di welfare.