Un frame del video pubblicato dai Pinguini Tattici Nucleari

Albino. Un palchetto dietro una porta, qualche tavolo da ping pong, un biliardino e le prime canzoni suonate davanti a un pubblico di amici. Prima dei dischi di platino, dei palazzetti e degli stadi, la storia dei Pinguini Tattici Nucleari è passata dal Ta,Sì!, piccolo locale che per anni è stato un punto di riferimento per la scena musicale bergamasca e che oggi vive solo nei ricordi della band e di chi lo frequentava.

In un video pubblicato su YouTube il gruppo è tornato in uno dei luoghi simbolo dei suoi esordi, per raccontare il legame con gli spazi che ne hanno accompagnato la crescita artistica e umana. Un viaggio a ritroso che si intreccia con il ritorno della band nei piccoli club e con uno dei brani del prossimo album.

Si parte in auto, nel centro di Albino, direzione Ta,Sì!. Al volante c’è Lorenzo Pasini, storico chitarrista originario di Villa d’Ogna. “È stato un posto fondamentale per i nostri primi anni da musicisti – racconta -. I nostri venerdì e sabato sera li passavamo lì a sentire altri gruppi, ogni tanto suonavamo anche noi”. Arrivati davanti all’edificio che ospitava lo spazio giovanile, di quel locale resta poco o nulla e i musicisti ne ricostruiscono la geografia a memoria. “Si suonava là dentro, proprio lì dietro la porta c’era il palco”, indica il frontman Riccardo Zanotti.

Il Ta,Sì! era molto più di un locale di musica dal vivo. Nato nel 2011 nella bocciofila del Campo Falco, in via Madonna del Pianto, nella parte bassa del paese, come progetto di aggregazione giovanile in collaborazione con il Comune e le realtà del territorio, ospitava concerti, dj set, spettacoli teatrali, laboratori e iniziative sociali. Era un luogo di incontro per i giovani della Val Seriana e uno spazio in cui le band emergenti potevano mettersi alla prova. L’esperienza si è conclusa intorno alla metà degli anni Dieci.

Foto dal canale YouTube dei Pinguini Tattici Nucleari

Tra quelle mura hanno trovato posto alcuni dei primissimi brani dei Pinguini, da “La ballata di Braccobaldo” a “Bagatelle”, fino a “Italia Italia”. “Eravamo dei ragazzini senza nessuna pretesa, che cantavano canzoni idiote anche da un certo punto di vista – continua Zanotti -. Mai ci saremmo aspettati di fare gli stadi nella vita”.

Il batterista Matteo Locati ricorda l’atmosfera: “Era tutto aperto, c’erano dei tavoli da ping pong, il biliardino. Tutte cose che ci aiutavano a stemperare l’ansia pre-live e anche a fare amicizia con le persone che venivano a vederci”.. Tra i frequentatori, aggiungono, c’erano spesso anche i Verdena, altra storica formazione della scena bergamasca.

Il ritorno ad Albino non è solo nostalgia, ma l’occasione per riflettere sul valore dei piccoli locali nella formazione di una generazione di musicisti: spazi lontani dai grandi circuiti dell’industria musicale, dove sperimentare, confrontarsi con altre band e costruire un rapporto con il pubblico. “È per ricordarci di posti che non ci sono più che torniamo un po’ sui nostri passi e ritorniamo in quelli che invece sono rimasti, i luoghi che hanno resistito al passare del tempo, i piccoli club dove andremo a suonare”, spiega Elio Biffi.