Il dispositivo sequestrato

La segnalazione al 112 nella tarda serata di martedì 24 novembre al Policlinico San Marco. I carabinieri hanno intercettato l’uomo in auto dopo che si era allontanato

Zingonia. L’allarme è scattato nella sala d’attesa del pronto soccorso del Policlinico San Marco, dove era stata segnalata la presenza di un uomo armato di pistola. Momenti di apprensione tra i pazienti e il personale sanitario nella tarda serata di martedì 24 novembre. Quella che sembrava un’arma da fuoco si è poi rivelata essere un dispositivo a forma di pistola caricato con spray al peperoncino, non conforme alla normativa vigente.

A far scattare l’intervento dei carabinieri della stazione di Brembate è stata una chiamata al numero unico di emergenza 112. All’arrivo dei militari, l’uomo si era già allontanato dall’ospedale a bordo della propria auto. I carabinieri sono però riusciti a intercettare e fermare il veicolo lungo le strade limitrofe, a Osio Sotto.

La successiva perquisizione dell’auto ha permesso ai militari di rinvenire all’interno dell’abitacolo un dispositivo nebulizzatore a forma di pistola contenente una sostanza urticante. L’oggetto è risultato privo delle caratteristiche tecniche e dei requisiti di conformità previsti dal decreto ministeriale 103 del 12 maggio 2011, che disciplina gli strumenti di autodifesa a base di spray al peperoncino.