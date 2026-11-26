Yves Cedric Schulze (Unsplash)

Le feste si avvicinano e San Paolo d’Argon alza il sipario su un calendario di iniziative dedicato a famiglie, bambini e visitatori, tra atmosfere natalizie, tradizioni locali e momenti di condivisione in paese.

Ad aprire il programma sarà domenica 29 novembre 2026 l’appuntamento Aspettando Natale 2026 – Viaggio tra le Stelle, in programma dalle 10:00 alle 18:30 in piazza Cortesi.

Promossa da Comune e Pro Loco insieme alle associazioni del territorio, la giornata animerà il centro con bancarelle artigianali e di hobbisti, street food, giostre, gonfiabili, truccabimbi e un’esperienza interattiva su prenotazione. Il momento più atteso arriverà alle 17:30 con l’accensione dell’albero di Natale, accompagnata dalla Corale di San Paolo d’Argon.

Le iniziative proseguiranno poi alla Biblioteca comunale “Luigi Cortesi”, cuore delle attività dedicate ai più giovani. Martedì 8 dicembre 2026 spazio alla creatività e alla dolcezza con il Laboratorio di Decorazione Biscotti Natalizi, a cura dell’Assessorato Istruzione, Cultura e Biblioteca: due i turni previsti, dalle 14:30 alle 15:30 per i bambini dai 4 ai 7 anni e dalle 16:00 alle 17:00 per la fascia dagli 8 ai 12 anni, tra musica, balli e palloncini. La partecipazione è gratuita ma a posti limitati, con prenotazione obbligatoria al numero 035.4253060 o tramite il link sul sito del Comune.

Il giorno successivo, mercoledì 9 dicembre 2026, dalle 16:00 alle 17:45, la biblioteca ospiterà L’Ufficio Postale di Babbo Natale, promosso dall’Assessorato Istruzione, Cultura e Scuola. Un pomeriggio a ingresso libero e gratuito in cui i bambini potranno scrivere e decorare la propria letterina insieme agli amici elfi.