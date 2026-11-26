Colere . È fissato per venerdì 4 dicembre l’avvio ufficiale della stagione sciistica 2026/2027 di Colere Infinite Mountain. Il comprensorio della Val di Scalve si prepara a riaccogliere sciatori, snowboarder, famiglie e appassionati della montagna per un nuovo inverno ai piedi della Presolana.

La stazione sciistica mette a disposizione complessivamente 20 chilometri di piste, distribuite tra i 1.050 e i 2.200 metri di quota e servite da quattro impianti di risalita, tra cui una cabinovia a 10 posti e una seggiovia a 6 posti ad agganciamento automatico, oltre a un nastro trasportatore. A completare l’offerta del comprensorio sono i tre rifugi situati direttamente sulle piste – il Rifugio Colere 1600, il Rifugio Cima Bianca e il Rifugio Aquila – punti di riferimento anche per chi vuole trascorrere una giornata in quota senza necessariamente mettere gli sci ai piedi.